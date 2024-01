Milan Roma, salta il match per infortunio: condizioni e tempi di recupero

Domenica sera andrà in scena Milan Roma per il 20° turno di Serie A: clamoroso forfait per infortunio, le condizioni e i tempi di recupero.

Entrambe le squadre stanno vivendo un periodo estremamente negativo dovuto alle recenti partite che sono state tutt’altro che felici. Mourinho e Pioli sono stati eliminati dalla Coppa Italia, perdendo rispettivamente contro Lazio e Atalanta e lanciando nuovi segnali di allarme in vista della stagione che si preannuncia ancora più complessa in questa seconda parte.

Milan e Roma devono tornare il prima possibile alla vittoria, ai risultati positivi e alle giuste note per tornare a sorridere. La stagione non sta andando benissimo ma ora è tempo di dare una svolta al campionato.

Milan Roma senza il top player: out per infortunio

Milan e Roma si giocano una fetta importantissima di stagione domenica sera a San Siro. Le due squadre arrivano da un momento molto negativo visto che ieri entrambe hanno perso il proprio quarto di finale di Coppa Italia, e l’eliminazione scotta moltissimo. Un altro obiettivo fallito per entrambe le squadre e i colpevoli sono stati indicati proprio nelle figure dei due allenatori.

Domenica a San Siro si gioca Milan Roma e la partita potrebbe essere decisiva per l’uno e per l’altro tecnico. Chi perde rischia il posto in panchina o comunque inizia ad accumulare forte sfiducia da parte dell’ambiente.

Milan Roma è anche la partita dei grandi assenti perché c’è un nuovo infortunio che compromette lo spettacolo.

Roma, out Dybala per infortunio: le sue condizioni

Le condizioni di Paulo Dybala preoccupano Mourinho e l’ambiente Roma dopo l’infortunio occorso contro la Lazio. Al termine del primo tempo del Derby di Coppa Italia, l’argentino ha chiesto il cambio e andranno monitorate giorno dopo giorno le sue condizioni e lo sviluppo dell’ennesimo problema muscolare che ha sofferto.

Questa mattina Dybala non si è allenato a Trigoria ed è stato visitato dallo staff medico della Roma. Nelle prossime 24-48 ore svolgerà esami strumentali al flessore per avere maggior chiarezza sull’entità dell’infortunio. Ma le condizioni non fanno ben sperare Mourinho che anche nell’immediato post partita aveva parlato in termini abbastanza preoccupanti di una possibile ricaduta.

L’infortunio di Dybala tiene in ansia la Roma e tutti i romanisti visto che senza di lui in campo la squadra fa estrema fatica a organizzare azioni offensive degne di nota.

Infortunio Dybala: i tempi di recupero

I tempi di recupero di Dybala saranno resi noti nelle prossime 48-72 ore, quando arriveranno i referti medici degli esami strumentali. La certezza, al momento, è quella che salterà il big match Milan Roma.

Nella migliore delle ipotesi Dybala resterà fermo solo per una settimana, tornando così a disposizione nella gara di sabato 20 gennaio contro il Verona.