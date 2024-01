Calciomercato, prende lo stesso volo di Samardzic: 40 milioni totali

Il calciomercato dei club di Serie A sta diventando sempre più interessante e può portare a grossi cambiamenti: sono i giorni di Samardzic.

Il centrocampista serbo dell’Udinese è uno dei più ricercati dai top club che intendono migliorare la rosa. Le squadre sono al centro di grossi cambiamenti che potrebbero essere decisivi in vista di un girone di ritorno che si preannuncia estremamente importante e complicato. Le difficoltà maturate nella prima parte di stagione hanno portato la dirigenza a voler muovere passi decisivi sul mercato e ora sembra pronto il doppio colpo.

La situazione legata al calciomercato si sta facendo sempre più intrigante e può portare novità importanti in queste ultime due settimane di continui sondaggi e trattative complicate.

Calciomercato, Samardzic conteso da Napoli e Juventus

Il nome di Lazar Samardzic continua a essere al centro di polemiche e voci di grandi trasferimenti. Tutti ricordiamo cosa è accaduto in estate con il calciatore serbo che svolte le visite mediche con l’Inter ma poi una discussione tra i dirigenti nerazzurri e il padre del classe 2002 fece saltare la trattativa al momento delle firme.

Ora Samardzic sembrava promesso sposo del Napoli per il calciomercato di gennaio ma ancora una volta le richieste improvvise del padre hanno fatto cambiare i piani e hanno permesso alla Juventus di inserirsi nella trattativa e tentare lo “scippo” agli azzurri.

Il futuro di Samardzic è ancora tutto da scrivere e la prossima settimana sarà incandescente da questo punto di vista: il Napoli, però, sembra avere un piano preciso.

Napoli, all-in con l’Udinese: Samardzic e Nehuen Perez

Il Napoli sta vivendo una stagione horror dopo la vittoria dello Scudetto. Nessuno poteva immaginare un calo a picco di questo genere e ora la squadra allenata da Walter Mazzarri ha immediatamente bisogno di rinforzi per cercare di risalire la china e non perdere tutto quello che di buono è stato costruito negli ultimi anni.

Secondo Il Corriere dello Sport, il Napoli vuole acquistare Samardzic e Nehuen Perez dall’Udinese. Gli azzurri hanno bisogno di rinfori sia a centrocampo che in difesa e stanno pensando al doppio colpo dai friulani per risollevare la stagione. Sono due giovani interessanti e dalle ottime qualità, capaci di poter diventare il futuro del club e di dare una grossa mano per il presente.

Su Samardzic, però, la situazione è complicata e ora il Napoli cercherà di accelerare per anticipare la Juventus e assicurarsi un talento di grande spessore.

Samardzic più Perez: offerti 40 milioni

Il Napoli vuole Samardzic e Nehuen Perez dall’Udinese. I friulani hanno aperto alla doppia cessione dei propri talenti e sono pronti ad accettare l’offerta da 40 milioni cash che arriverebbero subito e darebbero una grossa mano alla famiglia Pozzo per i bilanci e per migliorare la rosa.

De Laurentiis, però, dovrà superare l’ostacolo più difficile: trovare gli accordi con gli agenti dei calciatori e convincerli che il progetto Napoli non è in ascesa come sembra e che può rinascere anche con questi nuovi innesti.