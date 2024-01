Milan Roma, se perde firmano l’esonero: scelto già il sostituto

La partita tra Milan e Roma è delicatissima anche per i due allenatori: c’è il rischio esonero che è diventato sempre più vivo.

Il campionato di Serie A sta diventando sempre più interessante e pericoloso per tutte le big del nostro campionato. Ci sono molte squadre a rischio in questo inizio di 2024 e tanti allenatori possono essere esonerati in caso di risultati negativi nella prossima giornata. La situazione è molto delicata anche per Milan e Roma che hanno perso entrambe in Coppa Italia, e l’eliminazione dalla competizione ha creato grande caos nella tifoseria e nei pensieri della dirigenza.

Il futuro di Pioli e Mourinho è continuamente in discussione ma lo sarà ancora di più dopo la partita di domenica a San Siro, che decreterà un’altra settimana di “processi” e “sentenze” contro gli allenatori.

Milan Roma da dentro o fuori: ora rischia l’esonero

La partita tra Milan e Roma sarà decisiva sotto molti punti di vista. Le due squadre stanno vivendo un periodo complicato, diventato negativo dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, rispettivamente per mano dell’Atalanta e della Lazio. Due partite che hanno creato non poche polemiche sia per gli arbitraggi ma soprattutto per i risultati.

I tifosi non ne possono più dei continui alti e bassi e aver perso l’ennesima chance in stagione di poter ambire a un trofeo ha portato alla “rivoluzione”, con la richieste di esonero immediato per l’allenatore.

Secondo le ultime notizie, in caso di sconfitta dopo Milan Roma ora Stefano Pioli rischia davvero l’esonero.

Mila, esonero Pioli: possibilità concreta dopo la Roma

L’esonero di Pioli è un argomento caldissimo e all’ordine del giorno in casa Milan. Il tecnico emiliano è continuamente sotto accusa per gli scarsi risultati che sta raggiungendo la sqadra in questa stagione. Prima l’eliminazione dalla Champions League, poi la distanza siderale dalla vetta della classifica e infine l’eliminazione dalla Coppa Italia lo rendono vulnerabile e sempre esposto a critiche pesanti.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Milan Roma potrà essere decisiva per Stefano Pioli. La società prenderà la sua decisione più avanti, in primavera,ma è chiaro che nell’ambiente qualcosa si è rotto e se non sarà esonero a stagione in corso, lo sarà certamente al termine della stagione.

Ora per Pioli servirà riprendersi l’ambiente, con una vittoria di carattere contro il Milan e soprattutto con il resto della stagione che dovrà portare solo sorrisi.

Chi firma al posto di Pioli? I tifosi hanno un sogno

L’esonero di Pioli – ora o a fine stagione, visto che ha un contratto in essere fino al 2025 – è una probabilità che sta crescendo sempre di più. La magia del 2022, con lo Scudetto e l’amore dei tifosi è svanita nel nulla dopo due stagioni complicate e con nessun trofeo da poter esporre in bacheca.

I tifosi sognano Antonio Conte sulla panchina del Milan dopo l’addio di Pioli. La situazione è sotto il controllo di Furlani che sta valutando anche altri nomi e che presto potrebbe fare la sua scelta.