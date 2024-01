Dalla Serie A a sindaco della città: il presidente cambia vita

Dal calcio alla politica: sono tanti i presidenti che hanno fatto questa scelta di vita e ora c’è la possibilità di candidarsi a Sindaco.

Spesso e volentieri calcio e politica sono i due interessi principali di molti presidenti delle squadre di calcio del nostro Paese, al di là del proprio lavoro di base. È successo già più e più volte che presidenti e uomini della società lasciassero il calcio per dedicarsi completamente alla politica e ad altri interessi personali che non avessero nulla a che fare con le proprie società sportive.

E ancora una volta un presidente di Serie A pare pronto a cambiare vita per candidarsi come sindaco e dare una svolta politica alla sua vita.

Serie A: il presidente lascia per entrare in politica?

Il calcio italiano è sempre ricco di sorprese e polemiche che ogni giorni riempiono pagine di giornali e le i titoli dei telegiornali. E anche il 2024 si è aperto con una clamorsa novità che può cambiare radicalmente il mondo del calcio italiano.

Il calcio e la politica sono sempre due mondi intrecciati che possono portare spesso a novità importantissime, come già successo in passato più e più volte.

Secondo le ultime notizie, il presidente del Torino Urbano Cairo può candidarsi a sindaco della città di Milano.

Cairo si candida a Sindaco di Milano: le ultime

Urbano Cairo può aggiungere un’altra grandissima esperienza al suo bagaglio già enorme di impegni e di responsabilità. Cairo è in tv (con LA7), sui giornali (con il gruppo Rcs, editore del Corriere della Sera e della Gazzetta dello Sport), in Serie A (da presidente del Torino) e forse può entrare anche in politica. Mancano più di tre anni alle comunali di Milano, ma Urbano Cairo sarebbe disposto a candidarsi come Sindaco di Milano.

“Milano è la mia città, la adoro perché no?“, con queste parole pronunciate a “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio1, Urbano Cairo ha risposto positivamente chi gli chiedeva se gli piacerebbe fare il sindaco di Milano.

E lo stesso Cairo ha svelato che nel lontano 2015 in un incontro con Matteo Salvini, il segretario della Lega Nord gli propose la candidatura a sindaco di Milano: “Mi chiese se era una cosa che poteva interessarmi. Poteva essere una cosa bella ma non era possibile perché ero impegnato col mio lavoro e stavo pensando di scalare Rcs dunque poi ho rinunciato”.

Cairo come Lotito: entra in politica

Urbano Cairo può definitivamente entrare in politica tra tre anni, quando a Milano ci saranno le elezioni comunali e si dovrà decidere sul nuovo Sindaco.

Il presidente del Torino è un grande amico di Claudio Lotito, senatore della Repubblica italiana, in cui è membro delle commissioni bilancio, della quale viene eletto vicepresidente, e Finanze e tesoro, dove sostituisce il Ministro Anna Maria Bernini; inoltre, dal 21 aprile 2023, è membro della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo.