Milan, pioggia di milioni all’improvviso: finanziati i colpi in entrata

Il Milan sta studiando alcune mosse per il calciomercato di gennaio: è stato raggiunto l’accordo all’improvviso e i rossoneri possono spendere.

I rossoneri sono in un momento di difficoltà costante, tra infortuni che continuano a generare problemi e risultati che non decollano definitivamente. La classifica in questo momento è ancora positiva, la rincorsa alla Champions League in questo momento dipende solo e solamente dalla squadra di Stefano Pioli, ma non può esserci un secondo per abbassare nuovamente la guardia, o si rischia di compromettere un percorso positivo.

Fino ad ora i problemi del Milan sono stati soprattutto legati alla Coppa Italia e alla Champions League, con la doppia eliminazione che non è per niente piaciuta al popoli rossonero. Ora tutti aspettano le prossime mosse di calciomercato e ora sembra possibile con l’arrivo di nuovi fondi.

Calciomercato Milan, arrivano nuovi incassi: il motivo

Il Milan ha bisogno di rinforzi di grande spessore per riuscire a competere con le altre big e poter essere all’altezza di puntare a obiettivi molto importanti. La rosa è sicuramente molto forte, capace di poter sorprendere tutti nella seconda parte di stagione e puntare alla vittoria di un trofeo come l’Europa League.

Il futuro dei rossoneri si scrive già a gennaio: per il momento sono arrivati due calciatori – Terracciano e Gabbia – e non è da escludere che presto possano arrivare ultriori rinforzi.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan ora ha incassato cifre importanti dalla cessione dell’ex pupillo di Stefano Pioli.

Milan, ceduto definitivamente Messias: riscatto obbligatorio

Il Milan sta studiando le mosse di mercato da poter mettere a segno nel calciomercato di gennaio. Fino a questo momento la società non ha potuto spendere cifre importanti a causa dei bilanci che non permettono di sperperare denaro in questo momento storico. Moncada e Furlani hanno colto solo un paio di opportunità per rinforzare la difesa e completare il reparto più problematico della rosa.

Ma presto potrebbero esserci ulteriori rinforzi grazie ai soldi in arrivo dalla cessione di Messias. Il Milan e il Genoa avevano concordato il prestito con obbligo di riscatto dell’esterno brasiliano qualora si fossero raggiunti determinati obiettivi nella stagione del club rossoblù.

In particolare, grazie al punto raccolto dal Genoa contro il Torino è scattata la clausola automatica che garantisce il riscatto di Messias, che dunque lascia definitivamente i rossoneri.

Messias al Genoa: le cifre incassate dal Milan

Junior Messias è ufficialmente un calciatore del Genoa. Il brasiliano può essere determinante per Alberto Gilardino e non appena sarà al 100% della condizione fisica potrà prendersi anche delle soddisfazioni in più.

Messias è costato circa 3 milioni di euro tra prestito oneroso e riscatto, dunque il Milan va ad incassare cifre importanti in questo momento, e il mercato di gennaio si può sbloccare.. Contratto di tre anni per l’ex Milan da 2 milioni di euro, più bonus.