Mourinho lo manda al Milan: si chiude subito

Il tecnico portoghese, nonostante la rosa falcidiata dagli infortuni, avrebbe dato l’ok alla cessione. I dettagli dell’operazione.

La Roma ha un obiettivo dichiarato in questa stagione: tornare in Champions League. Al momento le cose non vanno benissimo per i giallorossi, ancora fuori dalla zona caldisssima e in un momento complicato dal punto di vista dei risultati.

In attesa del big match di stasera contro il Milan, la Roma al momento è a 29 punti in classifica, già con qualche punto di troppo di distanza dall’ultimo posto utile per accedere alla prossima Champions League. E come se non bastasse lo Special One già dalla fine della scorsa stagione fa i conti con i tanti infortunati.

Tammy Abraham è out, si spera di rivederlo prima della prossima Primavera. I due nuovi centrocampisti, Aouar e Renato Sanches, di fatto non hanno mai giocato con continuità. A questi va aggiunta anche l’assenza di altri due centrali. Smalling è un mistero, l’inglese inoltre è stato destinatario di diverse frecciatine da parte di Mourinho.

L’ex United viene infatti accusato di scarsa voglia di rientrare in campo, seppur non al meglio. Capitolo Kumbulla: l’ex Verona sembrava convocabile per la gara con l’Atalanta, ma un indurimento muscolare ha rimandato il suo rientro in campo.

Mourinho ha deciso: ok alla cessione di Spinazzola

Proprio la situazione infortunati necessiterebbe di un intervento sul mercato, ma come noto la Roma non ha grande liquidità. Trigoria inoltre deve rispettare il settlement agreement firmato con la Uefa, lacci che arriveranno fino al 2027. Al momento, in casa giallorossa è arrivato in prestito secco dalla Juventus il centrale Dean Huijsen, strappato al Frosinone grazie all’intervento dell’allenatore di Setubal.

Proprio per fare cassa, la Roma avrebbe deciso di cedere subito Leonardo Spinazzola. Il nazionale – 1 gol e 2 assist in 14 match di campionato ma solo 928′ – ha il contratto in scadenza e non resterà a Roma. . “Non ci sono chance per il rinnovo. Vediamo come si sviluppa il mercato di gennaio altrimenti andrà a scadenza”, ha affermato lo scorso 4 gennaio nel corso della trasmissione Sportitaliamercato, Davide Lippi, agente dell’ex Juve e Atalanta.

Spinazzola, 31 anni il prossimo 25 marzo, da sempre in carriera ha subìto diversi stop fisici, fatto che avrebbe spinto la Roma alla decisione sul suo addio. La conferma arriva anche dall’intermediario ed agente, Michele Fratini. “Spinazzola è appetibile sia alla Juventus che al Milan. I rossoneri non hanno un sostituto di Theo Hernandez”, ha affermato l’esperto ai microfoni di “Rai Sport”. In realtà, il Milan in estate aveva cercato un altro ex giallorosso, Riccardo Calafiori, ceduto poi dal Basilea al Bologna per 4 milioni.

Pioli, così come Mourinho, vanta una catena di infortuni che l’hanno costretto addirittura a schierare centrale di sinistra Theo Hernandez. Il Milan potrebbe accelerare solo se la Roma liberasse Spinazzola a zero o quasi, andando i giallorossi a risparmiare i circa tre milioni lordi di stipendio da qui a fine anno.

