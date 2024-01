Dalla Roma alla Juve: volo già prenotato

Dalla Roma alla Juve: una nuova operazione di mercato di respiro internazionale coinvolge due dei club più importanti del campionato italiano.

Il mercato si scalda, con i club di Serie A impegnati in varie trattative anche fuori dai confini italiani, sia in entrata che in uscita. Le ultime indiscrezioni rivelano incredibilmente un affare che coinvolgerà sia la Roma che la Juventus, e che potrebbe interessare le rispettive dirigenze oltre che accontentare i tifosi di uno dei club. Infatti solo una, tra giallorossi e bianconeri, potrà beneficiare di questa operazione, di cui si sta parlando all’estero.

Roma e Juve sono state spesso legate dal mercato, sia per dei giocatori che sono passati dall’una all’altra squadra (il caso più celebre di recente è stato Dybala) sia per comuni obiettivi di mercato. Ma questa volta la situazione potrebbe essere leggermente diversa, perché entrambe le società saranno accomunate nella veste di club venditori. Una big del calcio estero è pronta a investire del denaro in Serie A per arrivare a un rinforzo specifico, e ha due alternative da pescare nei rispettivi club.

Chi riuscirà a trovare l’accordo otterrà dunque un buon incasso, che non farà sicuramente male visto che entrambe le società devono risolvere un po’ di problemi di bilancio. Solo una volta venduti alcuni giocatori sarà inoltre possibile pensare a nuovi investimenti in entrata, con la Juve che è quella maggiormente interessata a dare una svolta al proprio calciomercato. Nei prossimi giorni, le trattative potrebbero finalmente decollare, con la possibilità di chiudere entro fine mese.

La big sudamericana fa spesa in Italia: Roma e Juve pronte a trattare

Come raccontato dal programma brasilianoa ‘Olho no Lance’, i dirigenti del Flamengo sono pronti a un viaggio in Europa in cerca di rinforzi per la nuova stagione, e la Serie A è nel mirino. Sono due i nomi in particolare che il club rossonero ha sott’occhio, e la buona notizia è che sia Roma che Juventus sono aperti alle trattative. Coi giallorossi, il Flamengo sarebbe interessato a discutere dell’uruguayano Matias Vina, attualmente in prestito al Sassuolo ed ex Palmeias.

Vina non si è mai del tutto ambientato in Italia, e per la Roma una sua cessione sarebbe certamente gradita, visto che il laterale sinistro non ha molto posto nella rosa di Mourinho. Ma in alternativa il club brasiliano sta anche valutando la possibilità di ingaggiare Alex Sandro, che ha maggiore esperienza e qualità. Il terzino della Juve ha anche il vantaggio di essere in scadenza di contratto, per cui i bianconeri potrebbero accettare di cederlo subito a una cifra contenuta, pur di fare un incasso.