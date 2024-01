Koopmeiners – Juventus, ora si fa: Giuntoli ha deicso, cifre super

La Juventus sta studiando alcuni colpi di mercato da mettere a segno: nei desideri di Cristiano Giuntoli c’è Teun Koopmeiners.

Il calciomercato dei bianconeri deve necessariamente portare delle novità importanti per migliorare la rosa di Massimiliano Allegri. Ci sono dei colpi che possono essere messi a segno per riuscire a lottare fino alla fine della stagione con l’Inter e avere la possibilità di tornare in Champions League dalla porta principale.

Tra i nomi sondati in maniera diretta da Giuntoli e dalla Juventus c’è da tempo Teun Koopmeiners. Il centrocampista dell’Atalanta è un vero e proprio top player e la Juve lo segue per poter migliorare la mediana.

Calciomercato Juventus, colpo Koopmeiners: la situazione

La Juventus non è ancora troppo attiva sul calciomercato, ma entro la fine di gennaio deve provare a mettere a segno colpi importanti per poter migliorare la rosa. Nella prima parte di stagione ci sono stati problemi molto importanti, con la doppia squalifica di Pogba e Fagioli che ha causato non pochi grattacapi ad Allegri: per questo è nata la necessità di acquistare almeno un centrocampista.

Massimiliano Allegri ha chiesto miglioramenti immediati per poter competere fino alla fine ai grandissimi livelli a cui è tornato il club bianconero. Il tecnico vole una rosa capace di poter vincere anche nei momenti complessi e per questo sarebbe pronto ad abbracciare calciatori nuovi.

Secondo le ultime notizie, la Juventus ha un piano preciso per poter prendere Koopmeiners e proverà a fare di tutto per portarlo in bianconero.

Juventus su Koopmeiners: prima tre cessioni

La Juventus ha individuato in Teun Koopmeiners il rinforzo per il centrocampo. Con l’Atalanta ha dimostrato di poter essere decisivo ad altissimmi livelli e per questo motivi nel mirino di Cristino Giuntoli, che già quando era il direttore sportivo del Napoli lo aveva seguito attentamente, come confermato qualche giorno fa anche dall’agente del centrocampista.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, la Juventus vuole prendere Koopmeiners in estate e cederà alcuni calciatori importanti per riuscire a incassare le cifre giuste che soddisfino le richieste esose dell’Atalanta.

Iling Junior può andare via a 15 milioni in estate, nonostante ora si parli del suo rinnovo di contratto. Sulle sue orme c’è il forte interesse del Tottenham. Ma non sono da eslcudere anche altre cessioni di calciatori importanti che non sono più felicissimi a Torino o di cui la società non è troppo contenta.

Juve su Koopmeiners: servono 60 milioni

La Juventus è piombata su Teun Koopmeiners diversi mesi fa e ora Giuntoli sta tentando di chiudere il clamoroso colpo di mercato per poterselo assicurare in estate. L’olandese piace a tutte le big ma anche il suo agente ha ammesso che il fascino dei bianconeri non lascerebbe indifferente Teun Koopmeiners.

Giuntoli sa che è complesso riuscire a prendere un calciatore del genere soprattutto dal punto di vista economico. La Dea ha rifiutato 45 milioni di euro in estate dal Napoli e alla fine della satagione ne chiede non meno di 60.