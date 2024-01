Juventus, lascia a gennaio: tre squadre in corsa, molla Allegri

La Juventus sta provando a costruire una rosa sempre più armonica e forte e anche a gennaio sta chiudendo alcuni affari importanti, in entrata e in uscita.

Il club bianconero sta vivendo una stagione d’oro, che in pochi si aspettavano potesse andare così bene considerato quanto accaduto l’anno scorso e con un’estate povera di investimenti e di acquisti. Eppure Massimiliano Allegri e tutta la squdra hanno fatto quadrato intorno a una situazione non tanto felice e stanno riuscendo a scrivere pagine sempre più importanti di un’impresa che sembrava insperata. Con il calciomercato, però, le cose possono ancora cambiare e migliorare, con nuove cessioni e nuovi acquisti a completare la rosa.

Giuntoli e Manna sono al lavoro per migliorare la squadra a disposizione di Allegri, lasciando partire i calciatori scontenti e trovando soluzioni in entrata più interessanti.

Calciomercato Juventus, non c’è feeling con Allegri: va via

La Juventus sta studiando tutte le possibili mosse di calciomercato da mettere a segno nelle ultime due settimane di gennaio. La rosa è sicuramente già molto forte ma va anche completata in ogni reparto. In difesa è arrivato Tiago Djalò a dare manforte al caposaldo della squadra di Allegri, ma ora vanno rivisti anche centrocampo e attacco.

Non tutti i calciatori hanno trovato il feeling giusto con Massimiliano Allegri che non riesce a trovare una giusta collocazione per tutti i tesserati, talvolta scontentando chi si aspettava un minutaggio molto più ampio.

Secondo le ultime notizie di mercato, infatti, Moise Kean è pronto a dire addio alla Juventus in questi giorni intensi di gennaio.

Kean lascia la Juventus: sceglie lui la destinazione

La Juventus e Moise Kean non hanno trovato un punto di incontro per far sbocciare definitivamente il talento dell’attaccante italiano classe 2000. A inizio stagione si era parlato del suo addio ma Allegri lo aveva trattenuto per l’impossibilità di trovare sostituti, poi lo ha utilizzato spesso in assenza di Milik e Vlahovic ma ora con l’esplosione di Yildiz le chance di Kean si sono ridotte all’osso.

Sarebbe la quinta scelta in attacco dopo Vlahovic, Chiesa, Yildiz e Milik e avrebbe a disposizione un minutaggio misero rispetto alle sue potenzialità. Per questo motivo lo stesso Kean sta ragionando seriamente sull’addio alla Juventus e sceglierà lui la destinazione più adatta alle sue esigenze.

Ci sono tre squadre pronte all’assalto, secondo quanto riferisce Tuttosport: Atletico Madrid, Rennes e Nizza. C’era anche qualche sondaggio dall’Italia ma il calciatore preferisce la pista estera, che sente più sicura per la sua crescita.

Kean via a titolo definitivo? Le cifre

Kean intende lasciare la Juventus anche per giocarsi le sue chance per la convocazione dell’Italia per l’Europeo che si giocherà in estate. Luciano Spalletti lo tiene in considerazione ma se non gioca non potrà prendere parte alla “spedizione” in Germania degli Azzurri.

La Juve spera nella cessione a titolo definitivo di Kean e chiede non meno di 20 milioni, visto che il contratto scadrà nel 2025 e sembra difficile rinnovarlo a queste condizioni “di campo”.