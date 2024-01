La Roma dice addio a José Mourinho dopo le clamorose voci che sono circolate in questi giorni: ora è ufficiale, ecco chi arriva al suo posto.

Lo Special One non ha saputo dare alla squadra ciò che ci si aspettava da lui e dopo l’addio di Tiago Pinto c’è un nuovo clamoroso ribaltone in società per l’addio all’allenatore che ha portato un trofeo internazionale in città che mancava da tanto tempo.

José Mourinho ha portato una nuova mentalità alla Roma ma ha sempre ribadito di non avere notizie certe sul suo futuro, sia quando si parlava di rinnovo che quando si è iniziato a parlare di esonero. E ora, alla luce dei risultati negativi maturati nelle ultime settimane e del nono posto in classifica, i Friedkin hanno deciso per l’esonero di Mourinho.

Roma, esonerato Mourinho: l’annuncio

Tra la Roma e José Mourinho si è rotto un rapporto che si pensava potesse durare ancora per molto tempo. Il tecnico portoghese è stato fautore di una grande crescita del club, soprattutto dal punto di vista europeo, con la vittoria della Conference League e la finale di Europa League persa contro il Siviglia, che hanno dato grande lustro alla città e alla società.

In questa stagione, però, Mourinho ha fatto malissimo e la Roma stava sprofondando sempre di più in queste ultime settimane di campionato. Per questo motivo oggi i Friedkin hanno deciso per l’esonero di Mourinho.

“Ringraziamo José a nome di tutti noi all’AS Roma per la passione e per l’impegno profusi sin dal suo arrivo in giallorosso”, hanno dichiarato Dan e Ryan Friedkin, concludendo il comunicato ufficiale augurando “a José e ai suoi collaboratori il meglio per il futuro“.

Esonero Mourinho: la Roma sceglie un sostituto a sorpresa

La Roma ha deciso di esonerare Mourinho e di non dare ulteriori chance al tecnico portoghese di continuare la sua avventura sulla panchina giallorossa. La famiglia Friedkin era arrivata ieri sera in città per un colloquio con l’allentore che alla fine ha portato all’esonero con effetto immediato.