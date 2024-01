Calciomercato, clamoroso Boateng: firma in Italia a parametro zero

Il calciomercato di gennaio porta sempre a sorprese inaspettate per tutti i club: Jerome Boateng firma un accordo clamoroso in Serie A.

Ci sono molti nomi che possono cambiare maglia e tanti calciatori che a sorpresa possono diventare dei nomi di grande spessore, come Jerome Boateng. Il difensore tedesco è senza squadra da un po’ di tempo e ora può finalmente tornare in gioco con effetto immediato e arrivare nel calcio italiano. In passato spesso è stato accostato alla Serie A ma non si è mai trovato l’accordo per riuscire a farlo firmare.

Dopo l’addio al Bayern Monaco ha colto l’occasione Lione ma in Francia non è mai riuscito a diventare fondamentale e alla fine della scorsa stagione ha lasciato il club e ora è alla ricerca di una nuova avventura.

Calciomercato, la Serie A accoglie Jerome Boateng

Jerome Boateng è uno dei protagonisti delle ultime settimane di mercato. Il centrale tedesco è svincolato dopo la lunga avventura al Bayern Monaco, costellata da grandi successi e ora sta cercando l’occasione per rimettersi in gioco per continuare a sentirsi importante in un campionato di alto livello.

La Serie A è diventata terreno di caccia per tante squadre che sottraggono i migliori campioni ai nostri club, ma ora la rotta si può invertire con il colpo Boateng che piace molto.

Secondo le ultime notizie di mercato, Jerome Boateng può finalmente arrivare in Serie A.

Clamoroso Salernitana: contatti con Boateng

La Salernitana di Danilo Iervolino si è affidata a Walter Sabatini per cercsre di salvarsi. Il direttore sportivo del club granata è sempre stato abituato a fare rivoluzioni di grandissimo livello e, come successo già due stagioni fa, è pronto a fare la rivoluzione affinché la squadra possa ricevere gli aiuti necessari per combattere fino alla fine per la salvezza.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, nelle ultime ore la Salernitana ha avviato i contatti con Jerome Boateng per acquistarlo subito. Sabatini vuole convincere il difensore tedesco ad accettare la causa granata per riuscire a vivere un nuovo grande momento di alta tensione nella sua carriera.

Il colpo Boateng per la Salernitana sarebbe perfetto, perché unisce qualità, esperienza e voglia di rimettersi in gioco a una squadra che ha bisogno di leadership per riuscire a lottare per la salvezza.

Boateng alla Salernitana in stile Ribery: firma a zero

Jerome Boateng può firmare a parametro zero con la Salernitana. È alla ricerca di un’avventura stimolante e quella di Salerno è una piazza sempre ricca di passione e di prospettive importanti, anche per campioni abituati a clamorosi palcoscenici.

La giornata di domani sarà importante e forse decisiva per capire se si potrà arrivare a un accordo: la fiducia è crescente. Iervolino e Sabatini vogliono far sognare i tifosi della Salernitana.