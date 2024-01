Il calciomercato della Juventus è sempre ricco di sorprese e di retroscena che possono cambiare radicalmente il futuro: annuncio dell’agente.

I bianconeri sono al centro di una rivoluzione totale che alla fine della stagione potrebbe essere ancora più radicale e portare a investimenti di grande spessore che possono cambiare notevolmente il volto del club. La società sta raggiungendo obiettivi molto importanti, con il secondo posto attuale che può portare alla qualificazione in Champions League dopo un’annata disastrosa che ha provocato diversi problemi.

Il futuro del club bianconero è tutto da scrivere, con Cristiano Giuntoli che ha diversi nomi da poter portare alla Juve e insieme a Manna sono già al lavoro per determinare al meglio la rosa già a partire da ora.

Calciomercato Juventus, era tutto fatto con il Napoli: le ultime

La Juventus sta costruendo un futuro roseo, ricco di grandi calciatori giovani che possono diventare dei talenti straordinari su cui costruire il lustro delle prossime stagioni. I bianconeri ora stanno lottando per vincere lo Scudetto, in una stagione in cui nessuno si aspettava che potessero avere questo exploit a causa dei riscontri psicologici che potevano arrivare dalla scorsa stagione.

Il futuro della Juve ora sembra brillante e molto simile a quello a cui ci aveva abituato in passato, con grandi vittorie e trofei in tutte le stagioni.

Secondo le ultime notizie di mercato, c’è stato un colpo d’oro che la Juve ha soffiato al Napoli dopo che era tutto chiuso con l’agente del calciatore.

Juventus, ora Cambiaso è un titolare: stava per andare al Napoli

Uno dei volti più sorprendenti della Juventus di questa stagione è sicuramente Andrea Cambiaso, tornato dal prestito dal Genoa per necessità e ora diventato centralissimo nel progetto di Allegri. La Juve in estate non aveva soldi da spendere per comprare un esterno che sapesse giocare su entrambe le fasce e dopo Weah ha scelto solo di puntare su Cambiaso senza andare a cercare altrove.

Il suo agente, Giovanni Bia, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, ha rivelato che Cambiaso era a un passo dal Napoli, salvo poi prendere la strada bianconera perché gli azzurri hanno preferito puntare su Olivera.

Il fautore di tutto era sempre Cristiano Giuntoli, oggi direttore tecnico della Juventus che già ai tempi di Napoli aveva individuato in Andrea Cambiaso un calciatore dalle grandi qualità.

Retroscena Cambiaso: l’agente svela tutto

“Ne abbiamo parlato a fondo con il Napoli, eravamo molto vicini a chiudere“, ha svelato l’agente di Cambiaso a Radio Kiss Kiss Napoli, ma poi gli azzurri “erano già in parola con Olivera e non volevano rimangiarsi la promessa”.

Ora Cambiaso è un punto fermo per la Juventus e non è da escludere che sarà chiamato anche da Luciano Spalletti per il prossimo Europeo che inizierà a giugno e potrà essere fondamentale per un ragazzo che sta spiccando il volo.