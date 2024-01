Calciomercato, dalla Lazio ai giallorossi: Lotito dice sì

La Lazio è impegnata in Supercoppa Italiana per cercare di vincere il trofeo: intanto si muovono pedine importanti sul calciomercato.

I biancocelesti hanno obiettivi molto importanti per questa stagione, per ripetere quanto di buono fatto l’anno scorso e tornare di nuovo in Champions League dalla porta principale. La squadra di Maurizio Sarri ora è solo a pochi punti dal quarto posto e possono puntare a un grande obiettivo anche in questo momento, con la Supercoppa Italiana che inizia domani con la semifinale contro l’Inter.

Il futuro della Lazio è ancora in dubbio, con tanti colpi di mercato che possono arrivare e anche alcune cessioni importanti che rischiano di cambiare notevolmente l’ossatura della squadra attualmente a disposizione di Sarri.

Calciomercato Lazio, addio subito prima della scadenza

La Lazio è al centro di numerosi movimenti di mercato che possono cambiare notevolmente il futuro del club. La scorsa estate sono arrivati nomi nuovi soprattutto a centrocampo e la squadra sta iniziando ora a girare bene, nonostante le grosse difficoltà iniziali che facevano pensare a un crollo verticale. Ora Sarri sta trovando il bandolo della matassa e può creare un feeling ancora maggiore con il suo gruppo per raggiungere la Champions League.

In casa Lazio, però, ci sono dei problemi con i rinnovi dei contratti dei migliori calciatori della rosa. Molti gli addii possibili al termine della stagione, con le big che stanno già contattando gli entourage dei calciatori per convincerli a firmare.

Secondo le ultime notizie di mercato, Lotito non vuole perdere i calciatori a parametro zero e sarebbe pronto a incassare cifre importanti già a gennaio.

Lazio, addio a Kamada: può partire subito

Daichi Kamada non si è integrato al 100% nell’ambiente Lazio e le sue prestazioni con Sarri non sono tutte positive. Ha avuto dei problemi di adattamento a un calcio diverso rispetto a quello a cui era abituato in Bundesliga e ha sofferto il classico “insegnamento” di Sarri che prevede molta concentrazione e grande attenzione.

Il contratto di Kamada con la Lazio è in scadenza nel 2024, con un’opzione per un rinnovo triennale e per i primi due anni vale unilateralmente sia a favore del calciatore che del club. Entrambi, entro i termini della scadenza (quindi fino al 30 giugno 2024) possono far scattare il rinnovo per altri due anni a cifre già concordate.

In questo momento però il suo futuro è in bilico e secondo quanto riferisce lalaziosiamonoi.it, il Galatasaray sarebbe piombato su Kamada per acquistarlo subito.

Kamada al Galatasaray? Lotito accetta 10 milioni

Daichi Kamada è nel mirino del Galatasaray. Il giapponese sarebbe poco convinto della destinazione turca e non sa se accettare o meno la proposta dei giallorossi, perché si sente sempre meglio alla Lazio e vuole imporsi in Serie A.

Dall’altra parte, però, Claudio Lotito ha aperto alla cessione di Kamada. Il presidente della Lazio firmerebbe il suo addio se dovesse arrivare un’offerta da 10 milioni di euro.