Calciomercato, hanno preso Kean: addio alla Juve, firma subito

La Juventus dice addio a Moise Kean che non trovava spazio con Massimiliano Allegri: accordo raggiunto per il trasferimento immediato.

I bianconeri stanno vivendo una stagione al di sopra delle aspettative, con grandi ambizioni verso il futuro e le prossime stagioni che dovranno essere necessariamente più importanti delle ultime due. Ora la Juventus ha l’obiettivo di vincere trofei e di tornare grande sia in Italia che in Europa ma per farlo ha bisogno di una progettualità importante che con la nuova dirigenza è certamente possibile.

Cristiano Giuntoli è al lavoro per migliorare la rosa e per incassare cifre importanti per poter operare ancora sul mercato e arrivare a prendere i calciatori giusti per dare ad Allegri una squadra completa.

Calciomercato Juventus, va via Kean: le ultime

Il calciomercato della Juventus è ricco di sorprese che negli ultimi giorni di gennaio possono diventare molto importanti. La squadra è già molto forte così come è ma va migliorata in molti punti. Allegri si è detto contento dei calciatori a sua disposizione ma l’obiettivo principale è quello di riuscire a prendere almeno un centrocampista per colmare il vuoto lasciato da Pogba e Fagioli.

I bianconeri per il momento si sono assicurati il talento di Adzic e di Tiago Djalò, che non sono ancora ufficiali, e aspettano di ufficializzare qualche cessione.

Secondo le ultime notizie di mercato, Moise Kean è pronto a lasciare al Juventus: va via subito, è stato trovato l’accordo.

Juventus, addio a Kean: via in prestito secco

Moise Kean era l’uomo in eccesso per l’attacco della Juventus. L’attaccante italiano non ha giocato quasi mai con Massimiliano Allegri, se non nei momenti di difficoltà fisica di Dusan Vlahovic e di Milik. Ma non ha mai inciso come ci si sarebbe aspettato da lui e per questo motivo le parti hanno deciso di separarsi con effetto immediato per non essere d’intralcio l’un l’altro.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, Moise Kean lascia la Juventus per l’Atletico Madrid. I Colchoneros sono alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare a Diego Simeone e hanno scelto il classe 2000 italiano per completare il reparto offensivo.

Kean andrà all’Atletico Madrid in prestito secco. La Juve ha già dato il suo ok al trasferimento e ora si stanno definendo gli ultimi dettagli, che le parti confidano di risolvere nelle prossime ore.

Kean all’Atletico Madrid in prestito: non rinnova con la Juventus

Kean nei prossimi giorni volerà a Madrid, dove sosterrà le visite mediche con l’Atletico e poi firmerà un contratto di sei mesi. Dopodiché farà ritorno in bianconero, a meno che Simeone non vorrà trattenerlo e chiederà ai bianconeri di cederlo a titolo definitivo.

Kean non rinnoverà il suo contratto con la Juventus, prima di trasferirsi in Spagna. Attualmente il suo contratto scade a giugno 2025 e del futuro se ne parlerà solo a fine stagione.