Niang torna in Italia, è ufficiale: ha rescisso, firma a zero

M’Baye Niang è pronto a tornare in Serie A: la rescissione è avvenuta pochi minuti fa, ecco la firma a parametro zero. Il ritorno dopo tanti anni

Un momento decisivo per tornare alla ribalta dopo anni non troppo esaltanti. Niang non vede l’ora di volare in Italia nelle prossime ore: è arrivata la rescissione con il club turco, Adana Demirspor, ma la firma dovrebbe arrivare con un club italiano già nelle prossime ore come svelato da Sky Sport.

La sua volontà ha fatto la differenza per ritornare ad essere protagonista in Serie A. Conosce molto bene il campionato italiano dopo aver collezionato tante esperienze in Italia: ecco il gradito ritorno dopo la rescissione contrattuale arrivata pochi minuti fa.

Niang, colpo in Serie A: ritorna subito a gennaio

Come svelato da Sky Sport, Niang ha risolto il proprio contratto con l’Adana Demirspor. Adesso manca solamente l’ok definitivo da parte del Genoa per il suo ritorno in rossoblù. Ha già vissuto in passato un’esperienza in Liguria, ma ora si metterà a disposizione di Alberto Gilardino. Diversi anni fa è stato protagonista anche con la maglia del Milan, ma il suo rendimento è stato sempre poco costante. I colpi sono pazzeschi, ma non è mai riuscito ad imporsi nel calcio internazionale.