Roma, alla prima di De Rossi è già contestazione: il motivo

La Roma inizia oggi il suo nuovo percorso con Daniele De Rossi come allenatore: ma i tifosi sono già in contestazione, ecco svelati i motivi.

I giallorossi devono trovare subito il modo di riprendere il cammino positivo e ritrovare la strada giusta che porti a situazioni molto più felici di quella attuale. Il destino della squadra sembrava già segnato fino alla scorsa settimana e alla guida Mourinho, vale a dire mediocrità nel gioco e risultati completamente altalenanti. Ora la famiglia Friedkin ha deciso di cambiare e di affidare la panchina a un allenatore sì giovanissimo ma che conosce per filo e per segno tutti i pregi e i difetti dell’ambiente giallorosso.

De Rossi inizia oggi la sua avventura alla Roma ma l’ambiente non è come se lo sarebbe aspettato nei suoi sogni da allenatore: i tifosi hanno avviato una protesta molto forte prima della partita.

Roma, squadra a De Rossi: ma i tifosi contestano

La Roma di Daniele De Rossi cambia subito pelle e identità rispetto a quella di José Mourinho. Il nuovo allenatore ha deciso subito di cambiare modulo e di affidarsi a un più solido 4-3-2-1, con la possibilità di giocare con due mezze punte a supporto di Romelu Lukaku e un centrocampo più solido e compattato meglio con la difesa.

Ora la squadra è chiamata a fare un salto di qualità importante rispetto al recente passato, con l’obbligo di fare risultato per ridare gioia all’ambiente.

A Roma c’è contestazione contro la proprietà. La scelta di addossare tutte le colpe a José Mourinho non è stata gradita alla tifoseria che si è scagliata pesantemente contro i Friedkin.

Contestazione prima della partita: tifosi contro i Friedkin

I tifosi della Roma hanno protestato ardentemente nei confronti della presidenza e della famiglia Friedkin per l’esonero di Mourinho. Sono giorni molto particolari nella metà della capitale giallorossa perché la tifoseria non è per niente contenta di come è stata gestita questa stagione, fino ad ora, dalla proprietà.

Come riferisce Il Corriere dello Sport, prima della partita Dan e Ryan Friedkin hanno viaggiato sul pullman della squadra. Subito hanno incontrato uno striscione di contestazione molto forte.

“Comunicati inverosimili, parole e dicerie, l’unica certezza sono le vostre vigliaccherie”.

Roma: fischi a tutta la squadra nel riscaldamento

L’Olimpico è bollente anche oggi, ma questa volta non per applaudire e caricare la squadra, come è sempre successo, ma per protesta. All’ingresso in campo della squadra per il riscaldamento, infatti, ci sono stati fischi sonori e assordanti nei confronti dei calciatori.

Ora i tifosi della Roma si aspettano un cambio di registro immediato perché vogliono tornare a vincere e sperare di nuovo in grandi obiettivi sia in campionato che in Europa.