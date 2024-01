La Roma perde ancora Paulo Dybala per infortunio: la Joya si è fermato nuovamente durante la partita contro la Roma.

Paulo Dybala va di nuovo ko per un altro infortunio. L’attaccante argentino è diventato determinante per la Roma in questa stagione ma non sempre riesce a fare la differenza, a causa delle condizioni fisiche spesso precarie che non gli permettono di rendere al meglio. Alla prima di Daniele De Rossi in panchina si è fermato di nuovo: l’ex Juve un diamante delicatissimo che spesso resta fuori per problemi di natura fisica.

Anche contro il Verona non ha iniziato benissimo la sua partita, gestendo sin da subito un problema fisico che non gli dato l’opportunità di restare in campo per 90 minuti.

Roma, infortunio anche per Dybala: le ultime

L’infortunio di Dybala crea ulteriori problemi alla Roma che in questo momento della stagione avrebbe bisogno di tutti gli uomini a disposizione per risalire la chine. C’è ancora tanto da giocarsi in questa parte del campionato con la squadra che ora è stata affidata da Daniele De Rossi e la sua “cura” può diventare estremamente esaltante.

Contro il Verona la squadra è tornata a macinare gioco ma la questione fisica è sempre molto delicata. A metà primo tempo si è fermato Leonardo Spinazzola per infortunio e alla fine del primo tempo si è dovuto gestire anche il problema di Dybala.

La Joya già a inizio partita aveva inziato a fare stretching e poi al minuto 58 ha chiesto il cambio.

Infortunio Dybala: “Era disperato in panchina”

Dybala di nuovo out per infortunio. L’attaccante argentino è estremamente fragile e non riesce a gestire le sue noie fisiche con serenità. Durante il riscaldamento prima di scendere in campo per Roma Verona si è massaggiato più e più volte il flessore e spesso ha fatto richiami di strtching durante la partita.

L’infortunio di Dybala rischia di essere molto delicato. Alla fine del primo tempo aveva già allertato la panchina, tanto che Zalewski si è riscaldato per più di 20 minuti in maniera molto concentrata e al minuto 58 è subentrato alla Joya. Accomodatosi in panchina per ricevere le cure mediche del caso, Dybala non ha reagito bene all’ennesimo ko fisico.

“Si è messo il giubbotto sul volto e ha scagliato un nastro contro la panchina toccandosi il flessore“, ha rivelato Tommaso Turci, bordocampista di DAZN, annunciando l’infortunio di Dybala.

I tempi di recupero di Dybala

Il cambio di Dybala per infortunio potrebbe essere stato solo precauzionale. È un calciatore dai muscoli delicatissimi e va gestito di settimana in settimana per evitare continue ricadute, come sta succedendo in questo momento della stagione.

Al momento i tempi di recupero di Dybala non sono ancora noti, tutto dipenderà dagli esami strumentali che effettuerà nei prossimi giorni. Può saltare la partita contro la Salernitana di settimana prossima.