Roma, non solo Mourinho via: contatti con l’entourage di Dybala

La Roma si è separata da Mourinho e ora la paura dei tifosi è che possa innescarsi un meccanismo a catena. Occhio in questo senso a Dybala: il suo entourage è stato contattato.

José Mourinho ha interrotto prima del previsto la sua esperienza alla Roma. Il suo esonero è arrivato all’improvviso, nonostante i risultati non positivi registrati specialmente negli ultimi match giocati dai giallorossi. I Friedkin non hanno perdonato le sconfitte arrivate soprattutto contro la Lazio in Coppa Italia, ma anche all’ultima in campionato contro il Milan. La paura dei tifosi è però adesso quella che dopo il tecnico anche i top della squadra possano dire addio. Occhi puntati in tal senso più di tutti su Paulo Dybala.

Chi ha seguito l’intera vicenda di calciomercato sa che l’argentino è arrivato alla Roma nell’estate del 2022 a parametro zero della Juventus anche e soprattutto per la chiamata ricevuta da parte di José Mourinho. Il tecnico giallorosso lo ha convinto delle potenzialità del progetto e il calciatore ha deciso di ripartire dalla Capitale per intraprendere un nuovo cammino nel migliore dei modi possibili. Tanto che è stato accolto dai tifosi come un vero e proprio Re.

La sua esperienza in giallorosso sta procedendo per lo più tra un infortunio e l’altro, unica pecca per un calciatore che quando è in campo riesce a fare praticamente sempre la vera differenza. In ogni caso, dopo l’esonero di Mourinho, tante sono state fin da subito le indiscrezioni anche su un possibile addio dell’attaccante. Tanto che, stando alle ultime, il Newcastle avrebbe anche già contattato il suo entourage.

Calciomercato Roma, Dybala via dopo Mourinho? Le ultime

Il Newcastle ha da tempo mostrato il proprio interesse per un giocatore come Paulo Dybala. Il Fair Play finanziario obbliga tuttavia il club inglese a vendere prima di poter comprare, motivo per il quale secondo ‘The Sun’ sarebbero in uscita Bruno Guimaraes e Sven Botman. Tanto che la società inglese ha provato anche ad accelerare i tempi per provare di rimando a sfruttare la clausola rescissoria di 13 milioni di euro presente sul contratto di Dybala, ma non è riuscita nel miracolo e la stessa clausola è scaduta il 15 gennaio. Svanita una possibilità ma non la volontà di provare a portarlo in Inghilterra, tanto che il suo stesso entourage è stato contattato.

Al momento, come riferito da ‘ La Gazzetta dello Sport’, Dybala non avrebbe comunque intenzione di lasciare la Roma. Anzi, avrebbe anche sposato il progetto di Daniele De Rossi che condurrà la squadra almeno fino alla fine della stagione. I tifosi non dovrebbero avere perciò motivo di preoccuparsi. Ma si sa, con il mercato fino all’ultimo minuto mai dire mai.