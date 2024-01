Calciomercato Juventus, arriva la folle offerta: via subito

Il calciomercato della Juventus potrebbe prendere una svolta improvvisa nell’ultima settimana di gennaio: c’è la cessione immediata a cifre super.

Cristiano Giuntoli è al lavoro per migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri e sta valutando diversi nomi interessanti da poter portare subito a Torino. Ma per farlo è molto probabile che si debba cedere almeno un pezzo pregiato, senza attendere l’estate, per rinfoltire le casse societarie e dare modo al club di non “soffocare” dal punto di vista economico. La stagione dei calciatori bianconeri ha attirato tanti club di un certo spessore, pronti a fare offerte importanti sin da subito.

La Juventus non avrebbe voluto cedere i calciatori migliori ma sono in arrive proposte molto allettanti che rischiano di anticipare a gennaio ciò che sarebbe dovuto succedere in estate.

Calciomercato Juventus: prima cessione importante, è deciso

Il calciomercato di gennaio della Juventus potrebbe portare a qualche cessione inaspettata perché i bianconeri hanno bisogno di introiti di un certo spessore per riuscire a migliorare la rosa di Allegri. Ci sono molti calciatori che sono entrati nel mirino delle altre big europee e che hanno attirato l’attenzione in sede di mercato, tanto da poter partire subito.

La Juve ha in mente una mini rivoluzione da attuare in estate ma ora potrebbe essere costretta ad anticipare i tempi se si vogliono far quadrare i conti e si vuole dare la possibilità ad Allegri di abbracciare nuovi rinforzi.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Juventus può cedrere Matias Soulé già nell’ultima settimana di gennaio.

Juventus, cessione Soulé: serve per le casse

La Juventus ha trovato in Matias Soulé un calciatore dal talento straordinario, ma in bianconero non ha mai avuto la possibilità di esprimersi come avrebbe voluto e in estate ha lasciato in prestito per andare al Frosinone. Con Eusebio Di Francesco ha saputo fare il grande salto di qualità, diventando fondamentale e decisivo in tutte le partite.

Le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti e, secondo La Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe deciso di cederlo già a gennaio se dovesse arrivare un’offerta molto interessante.

Sulle tracce di Soulé ci sono i club di Premier League fortemente interessati. Già dalla scorsa estate si è parlato di un suo posibile addio ma ora che il valore è aumentato la Juve pensa di poter fare cassa e un’ottima plusvalenza.

Soulé lascia la Juventus: le cifre

Matias Soulé può lasciare subito il Frosinone e la Juventus. Ci sono stati dei sondaggi nelle prime settimane di gennaio e ora possono diventare vere e proprie offerte allettanti per il club bianconero che intende far cassa e poi reinvestire sul mercato.

La Juventus ha deciso di cedere Soulé se arrivasse un’offerta da 25 milioni di euro più bonus. Soldi importanti per un calciatore sì determinante e dal futuro roseo, ma non centralissimo nel progetto futuro dei bianconeri.