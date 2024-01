Inter, infortunio per un big: annuncio di Inzaghi

Domani sera l’Inter si gioca il primo trofeo: affronterà il Napoli nella finale di Supercoppa ma c’è un big a rischio forfait per infortunio.

I nerazzurri arrivano alla finalissima di Riyadh con i favori del pronostico per quanto di straordinario stanno facendo in questa stagione e per l’ottimo lavoro messo in mostra da tutta la squadra. La semifinale è stata stravinta contro la Lazio, con un netto 3-0 che è stato anche lo stesso risultato del Napoli contro la Fiorentina, a dimostrazione di una partita che può dare grande spettacolo.

In casa Inter, però, c’è apprensione per le condizionin di alcuni big che non stanno al meglio fisicamente e potrebbero addirittura dare forfait per il match di domani sera.

Finale Supercoppa, Inter in allarme: un top a rischio forfait

La questione fisica è sempre molto delicata per l’Inter che spera di ritrovare tutti i calciatori anche per la finale di Supercoppa Italiana che si giocherà domani sera contro il Napoli. I nerazzurri hanno stravinto la partita contro la Lazio e arrivano da super favoriti alla partita, considerato il momento negativo degli azzurri e quello estremamente positivo della squadra di Inzaghi.

La partita sarà sicuramente molto serrata e complessa, anche se il tecnico nerazzurro spera di portare a casa il primo trofeo stagionale, che darà certamente lustro allo spogliatoio.

Secondo le ultime notizie di casa Inter, i nerazzurri sono in forte allarme per un titolarissimo che è a rischio forfait e può saltare la finale.

Napoli-Inter, Calhanoglu è in dubbio: parla Inzaghi

Hakan Calhanoglu è in dubbio per Napoli-Inter. La finale di Supercoppa è molto importante per i nerazzurri ma dopo la super sfida contro la Lazio il turco ha sentito un dolore muscolare che non è ancora superato e rischia di creare problemi a Inzaghi nella scelta dei calciatori per la partita contro la squadra di Walter Mazzarri.

“Chi ha giocato ha fatto defaticante, ma le mie attenzioni sono andate su quelli che hanno giocato meno contro la Lazio”, ha annunciato Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Inter.

Poi lo stesso allenatore ha lanciato un messaggio sulle condizioni di Hakan Calhanoglu, dato in dubbio nei giorni scorsi e in fase di recupero da un affaticamento muscolare: “Un po’ di stanchezza c’era, qualcuno era affaticato ma l’allenamento di oggi sarà più indicativo. Devo valutare i recuperi”.

Calhanoglu può recuperare: è decisivo per l’Inter

L’Inter spera nel recupero lampo di Hakan Calhanoglu per schierarlo in campo da titolare e avere a disposizione tutti i campioni che possono fare la differenza in una partita fondamentale come la finale.

I nerazzurri vogliono vincere la Supercoppa Italiana, hanno intenzione di portare a casa il primo trofeo stagionale e guardare al futuro con ulterire positività.