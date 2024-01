Calcio italiano in apprensione: Gigi Riva ricoverato in ospedale

Gigi Riva tiene tutto il calcio italiano in apprensione: ricoverato in ospedale l’ex campione del Cagliari e della Nazionale Italiana.

Uno dei pilastri della storia del calcio italiano tiene in ansia tutto il mondo sportivo che ha appena appreso la notizia del suo ricovero in ospedale. Gigi Riva ha scritto intere pagine di storia per il calcio cagliaritano e per il calcio italiano, ed è una vera e propria leggenda per tutti gli uomini appassionati di calcio sin dagli anni ’60 e ’70.

Classe 1944, Riva è considerato uno dei calciatori italiani più forti di sempre. Inscindibilmente legato al Cagliari, con cui nel 1970 ha vinto uno storico scudetto, ora tiene i tifosi in ansia per il suo stato di salute.

Gigi Riva ricoverato in ospedale: cosa è successo

La notizia di Gigi Riva ricoverato in ospedale è arrivata poco fa e ha sconvolto tutto il mondo del calcio. Milioni di tifosi sono con il fiato sospeso per conoscere maggiori informazioni su quanto accaduto e soprattutto per avere aggiornamenti sullo stato di salute di “Rombo di Tuono”.