Massimo Ferrero di nuovo presidente: prende il club italiano

Massimo Ferrero è uno degli uomini più chiacchierati del mondo del calcio italiano a causa delle recenti vicende con la Sampdoria.

I blucerchiati nell’ultimo periodo hanno perso terreno e sono andati in Serie B per demeriti sportivi, ma probabilmente sarebbero comunque retrocessi a causa dei guai economici che hanno coinvolto il club nelle ultime stagioni.

La Sampdoria ha rischiato il fallimento. La società blucerchiata è retrocessa in Serie B ma i rischi di una ricaduta verso gli abissi del calcio italiano sono stati molto alti. La società ligure aveva pochissimom tempo per evitare il fallimento e alla fine è stata salvata in extremis. Nel momento peggiore della storia del club è arrivata una buona notizia che riguarda i nuovi proprietari della Sampdoria: Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi.

Massimo Ferrero torna nel calcio: le ultime

La Sampdoria è stata affidata ora ad Andrea Pirlo con la speranza e il sogno di tornare subito in Serie A. La stagione non sta andando nel migliore dei modi ma la proprietà ha intenzione di dare ancora fiducia al nuovo allenatore per costruire un progetto serio e con grandi ambizioni future.

Massimo Ferrero ha lasciato la Sampdoria in uno dei momenti peggiori della storia della società. Soprattutto orrendo dal punto di vista economico, visto che si è rischiato seriamente il fallimento.

Ma secondo le ultime notizie Massimo Ferrero non è contento di come ha lasciato il mondo del calcio, tanto che ora è pronto a tornare da presidente.

Nuovo ricorso Sampdoria: “Ferrero è il presidente”

Massimo Ferrero può tornare alla Sampdoria. Il trustee Gianluca Vidal vuole annullare la cessione del club blucerchiato, riportandolo sotto il controllo di SSH che, nonostante i legami con i Ferrero, è ancora legalmente il trust.

La battaglia legale tra la vecchia e la nuova proprietà della Sampdoria è ancora in corso. Gianluca Vidal ha presentato un nuovo ricorso al Tribunale di Milano. Stando a quanto riferisce Calcio&Finanza, Nel ricorso si chiede di stabilire la nullità delle scritture private stipulate il 12 e 13 giugno precedenti da Sport e Spettacolo Holding insieme alla Sampdoria, la sua controllante Blucerchiati Spa e le imprese di riferimento di Matteo Manfredi e Andrea Radrizzani.

A Telenord Ferrero è tornato alla carica, puntando il dito contro Radrizzani che non avrebbe ancora stornato le cifre necessarie all’acquisto del club. “Non rivoglio la Sampdoria, ma voglio essere pagato. Mi sento raggirato. È vero che ho venduto, ma non ho visto un euro“.

Sampdoria, i tifosi contro Ferrero: non vogliono il suo ritorno

La Sampdoria potrebbe essere di nuovo al centro di un clamoroso dibattito in Tribunale tra la nuova proprietà e la vecchia dirigenza, e potrebbe arrivare il clamoroso ritorno a Massimo Ferrero.

I tifosi della Sampdoria, però, sono contrari a ogni possibile ritorno di Ferrero, tanto che ogni weekend intonano cori a sfavore dell’ex presidente reo, secondo la piazza, di aver portato in rovina il club.