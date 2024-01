Accelerata improvvisa, il Milan la chiude in prestito

Il Milan innesta la quinta in campionato e sul fronte del calciomercato: il Diavolo la chiude in prestito. Ecco tutti i dettagli

Con la vittoria in rimonta e all’ultimo respiro in casa dell’Udinese il Milan si conferma la terza forza del campionato che in testa, complice il rinvio del match dell’Inter per gli impegni nella nuova versione della Supercoppa italiana, vede il sorpasso della Juventus ai danni dei nerazzurri.

Il Diavolo, dunque, sembra essersi messo alle spalle le difficoltà dell’ultimo periodo contrassegnato da un rendimento altalenante: il blitz al Bluenergy Stadium di Udine è la quinta vittoria nelle ultime sei partite – dallo stop con l’Atalanta, lo scorso 9 dicembre, solo la Salernitana ha negato la vittoria al Milan imponendogli il pari per 2-2 – per gli uomini di Stefano Pioli che ha ritrovato l’ex oggetto misterioso rossonero, quel Noah Okafor che fin qui ha contribuito poco in termini di gol alla causa rossonera ma che contro i friulani è stato il match-winner.

Ebbene, se i rossoneri hanno innestato la quinta in campionato, Moncada e Furlani non vogliono essere da meno sul fronte del calciomercato e così accelerano per chiudere il prestito.

Milan, Davide Bartesaghi nel mirino anche del Frosinone

Per onestà intellettuale bisogna dargliene atto. Stefano Pioli non è tipo da piangersi addosso: la balbettante prima parte di stagione dei rossoneri è figlia anche dei tanti infortuni che hanno falcidiato, in particolare, la retroguardia del Diavolo.

Eppure, il tecnico emiliano ha sempre fatto buon viso a cattivo gioco sopperendo alle tante defezioni con i talenti in erba del sempre florido vivaio rossonero. Tanti, quindi, i giovani, tra cui Davide Bartesaghi, che in questa stagione hanno esordito con la maglia della prima squadra rossonera.

Il terzino italiano, classe 2005, ha fino a questo momento totalizzato 7 presenze, tra campionato, Champions League e Coppa Italia, mettendosi in luce tanto da essere entrato nei radar di alcune squadre che cercano rinforzi freschi.

Per il promettente terzino rossonero ha già sondato il terreno il Monza che vorrebbe ingaggiarlo con la formula del prestito e a breve ai brianzoli, secondo quanto riportato dal sito gianlucadimarzio.com, si unirà il Frosinone che chiederà in prestito Davide Bartesaghi al Milan.

Ultimi giorni della sessione invernale del calciomercato febbrili per Moncada e Furlani che, oltre a tentare di piazzare il colpo per puntellare la rosa rossonera, sono chiamati a mettere nero su bianco la cessione in prestito di Bartesaghi, uno dei tanti prospetti su cui costruire il Milan del futuro.