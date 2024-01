Calciomercato, ha chiesto la cessione: c’è l’Inter

Un’ultim’ora che ha scombussolato il mondo del calcio internazionale: il top player ha chiesto la cessione improvvisamente, ecco la decisione

Nel mondo del calcio tutto cambia velocemente: ora il big ha chiesto la cessione improvvisamente con una nuova suggestione nell’aria. Il sogno si chiama Inter con il club nerazzurro raggiante dopo aver portato a casa un altro trofeo targato Simone Inzaghi. Il big potrebbe così sbarcare nuovamente in Italia, ecco la decisione definitiva.

Una voglia immensa di tornare protagonista dopo mesi non troppo esaltanti. Pochi minuti fa è arrivata l’ultim’ora per quanto riguarda la decisione del top player, pronto subito a cambiare aria dopo il suo trasferimento in estate. Una decisione a sorpresa per dire subito addio: ecco quello che sta succedendo in queste ore molto movimentate che riguardano da vicino il suo futuro.

Calciomercato, addio immediato: la decisione, sogno Inter

Come riportato dal prestigioso quotidiano francese, L’Equipe, secondo l’AFP, che cita “una fonte vicina al club saudita”, Karim Benzema ha chiesto di lasciare “temporaneamente” l’Al-Ittihad, dopo il suo trasferimento avvenuto in estate dal Real Madrid. Problemi di ambientamento per l’attaccante francese che ora potrebbe sbarcare nuovamente in Europa: la suggestione si chiama Inter, ma attenzione al Chelsea alla ricerca di un valido attaccante. Già da settimane Benzema non si è voluto allenare con la squadra araba: ora è arrivata così una certezza.

L’ex Real Madrid è stato accostato nelle ultime ore anche ai Blues, che vogliono rinforzare il reparto offensivo con un profilo di assoluto valore. L’ultim’ora ha lasciato tutti senza parole entusiasmando così i tifosi italiani: l’Inter ci aveva provato anche in passato, ma ora è tornata ad esserci la suggestione.