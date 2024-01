Calciomercato, hanno preso Arturo Vidal: c’è anche l’annuncio

Arturo Vidal è ancora al centro di grandi movimenti di mercato che cambiano il suo presente e il suo futuro: è arrivato l’annuncio.

Il centrocampista cileno non ha smesso ancora con il calcio ed è pronto a vivere l’ultima grande esperienza della sua vita. Dopo gli anni trascorsi a grandissimi livelli vuole ancora mettersi in gioco e dare il meglio di sé in quella che sarà l’esperienza immediatamente precedente al suo addio al calcio giocato. L’ex Juve e Inter ha intenzione di scrivere l’ultima pagina di storia e poi di valutare il suo ritiro definivo.

La nuova esperienza di Arturo Vidal sta per prendere vita e sarà determinante per la sua carriera, visto che alla soglia dei 37 anni ha intenzione di continuare a regalare battaglie e gol decisivi.

Calciomercato, Arturo Vidal è il colpo di gennaio

Arturo Vidal torna in campo dopo la fine del contratto con l’Atheltico Paranaense e questa volta vuole fare la differenza. Gli utimi anni della sua carriera non sono stati troppo positivi, nonostante le enormi qualità che lo hanno sempre differenziato da tutti gli altri centrocampisti in giro per il mondo.

Ha chiuso con l’Europa dopo l’ultimo contratto con l’Inter nel 2022 e all’atto dell’addio sembrava in forte ascesa. Con i nerazzurri aveva firmato grazie ad Antonio Conte che lo ha sempre voluto al suo fianco sin dai tempi della Juventus ma in nerazzurro ha alternato momenti positivi a lunghi periodi di assenza.

Ora Arturo Vidal è pronto a tornare in campo per concludere al meglio la sua carriera: ha firmato un nuovo accordo.

Vidal torna a casa: firma con il Colo Colo

Arturo Vidal chiude un cerchio e torna a casa, in Cile. Il Colo Colo, squadra con cui ha iniziato la sua carriera dalle giovanili fino ai primi esordi ha avuto bisogno di lui in questo campionato e ha trovato l’accordo per il suo ritorno. Il centrocampista ex Juventus, Inter, Barcellona e Bayern Monaco, per citare le più importanti, ha deciso di rimettersi in gioco e di aiutare il “suo” club a vivere una stagione di alto livello.

L’annuncio dell’accordo tra Vidal e il Colo Colo è arrivato sulle pagine social del club cileno che ha annunciato il ritorno del “re”.

“Diamo il benvenuto al calciatore più vincente della storia del Cile, il nostro grande Arturo Erasmo Vidal Pardo! Ci incontriamo di nuovo, Re”.

Vidal al Colo Colo: tifosi estasiati

Arturo Vidal chiuderà la sua carriera al Colo Colo, in Cile. Il centrocampista classe ’87 ha firmato l’accordo per una sola stagione e vuole provare a riportare in alto il suo club che nell’ultimo campionato ha finito la stagione al terzo posto, a tre punti dalla vetta.

I tifosi del Colo Colo sono in estasi per questo ritorno di Vidal e lo hanno accolto come un grandissimo del calcio mondiale.