Calciomercato, Milinkovic-Savic torna subito in Italia: l’ha convinto una big

Il calciomercato dei club di Serie A è fatto anche di grandissimi ritorni: tra questi uno possibile è quello di Sergej Milinkovic-Savic.

Il “sergente” ha lasciato la Lazio la scorsa estate per inseguire il percorso di tanti big che portava in Arabia Saudita. Ha firmato per l’Al-Hilal di Neymar e la sua vita economica è certamente cambiata ancora di più in meglio. Ma dal punto di vista sportivo non è stato fatto minimamente il salto di qualità che ci si è semrpe aspettati da un campione dalle sue qualità, che in Serie A ha dimostrato di poter calcare i palcoscenici migliori.

Milinkovic-Savic non si trova bene in Arabia e come molti altri calciatori sta decidendo di tornare in Europa: per il serbo si sono riaperte le porte della Serie A e si fa viva un’occasione importantissima da cogliere al volo.

Calciomercato, Milinkovic-Savic ha nostalgia di Serie A: le ultime

Sergej Milinkovic-Savic è stato uno dei migliori centrocampisti della Serie A degli ultimi 10 anni. Il suo talento straordinario ha portato la Lazio a fare un salto di qualità importante nelle recenti stagioni e lui stesso era chiamato a fare uno step in più. Lo hanno cercato più e più volte le big del nostro campionato ma non si è mai trovato un accordo con Claudio Lotito per la sua partenza.

Poi in estate ha deciso di salutare il calcio italiano per trasferirsi in Arabia Saudita dove l’unico progetto vincente che ha trovato è stato quello economico.

Ora Milinkovic-Savic vuole tornare in Serie A e ci sono già offerte importanti per il suo trasferimento in estate.

Juventus, torna l’idea Milinkovic-Savic

La Juventus sta pensando al calciomercato della prossima stagione e uno dei primi nomi sulla lista di Cristiano Giuntoli è quello di Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo non si è trovato benissimo im Arabia Saudita e intende fare subito ritorno in Serie A, dove, invece, ha saputo mostrare tutto il suo talento senza margini.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, la Juventus pensa a Milinkovic-Savic. Al momento la sua scelta di trasferirsi all’Al-Hilal comincia a pesargli a livello di motivazioni e avrebbe già manifestato il desiderio di interrompere a fine stagione questa sua esperienza per far ritorno in Europa.

La Juventus lo apprezza molto e Massimiliano Allegri ha già dato il via libera per l’operazione e ora Giuntoli è in contatto con il suo entourage per chiudere l’affare in estate.

Milinkovic-Savic alla Juventus: nodo ingaggio

Il futuro di Milinkovic-Savic potrebbe essere alla Juventus. Il centrocampista serbo ha nostalgia di “casa” e sarebbe disposto a tagliarsi radicalmente lo stipendio pur di tornare nel grande calcio.

All’Al-Hilal guadagna più di 20 milioni a stagione e per firmare con i bianconeri dovrà accettare uno stipendio che andrà dai 5 ai 7 milioni come tetto massimo imposto dal club.