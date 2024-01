Bernardeschi torna in Italia: niente Juve, firma per un’altra big

Federico Bernardeschi ha nostalgia di Italia e di Serie A: ha provato a tornare alla Juventus ma firma per un’altra big del nostro campionato.



Non è tutto ora quello che luccica e anche Federico Bernardeschi se ne è accorto dopo pochi mesi in Canada, al Toronto FC. La MLS è estremamente distante dagli standard europei a cui siamo abituati e a cui sono abituati i calciatori nostrani che spesso e volentieri scelgono queste mete “esotiche” solo per inseguire progetti di vita personali, legati alla ricchezza in denaro e non sportiva.

L’ex attaccante della Juventus ha sentito dopo pochi mesi la nostalgia di casa e vuole tornare immediatamente in Serie A, prima che sia troppo tardi.

Calciomercato, Bernardeschi di nuovo in Serie A: le ultime

Dopo poco più di un anno Federico Bernardeschi è pronto a tornare in Serie A. L’attaccante italiano aveva iniziato l’avventura al Toronto con tanto entusiasmo e grinta per affermarsi anche nel calcio americano. Poi pian piano ha dovuto fare i conti con una realtà che era ben diversa da come ci si poteva immaginare e desiderare: squadra ultima in classifica nel primo campioanto e pochissimi miglioramenti.

Il calcio americano, ovviamente, è imparagonabile a quello europeo e per i calciatori che hanno intenzione di confrontarsi ancora con palcoscenici importanti è impossibile restare in MLS.

Per questo motivo Bernardeschi ha deciso di tornare in Serie A e presto potrebbe essere ufficializzato un nuovo grande accordo.

Bernardeschi torna: non firma per la Juventus

Il nome di Federico Bernardeschi fa gola ancora a molti club di Serie A che intendono migliorare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto riferisce Sky Sport, la Lazio sta valutando la pista che porta a Bernardeschi. L’esterno classe 1994 vuole lasciare il Toronto FC e sarebbe felice di tornare in una squadra con ottime ambizioni come quella biancoceleste.

Nelle scorse settimane si è parlato in maniera insistente di un ritorno di Bernardeschi alla Juventus, appoggiandosi molto anche alle sue parole d’amore nei confronti del club bianconero.

Inoltre l’ex Juve vorrebbe giocarsi le chance di poter per sperare in una convocazione da Spalletti per l’Europeo di questa estate. Per tornare in Serie A, alla Lazio, inoltre, sarebbe pronto a fare una rinuncia importante dal punto di vista economico.

Lazio su Bernardeschi: contratto di sei mesi

La trattativa per l’approdo di Bernardeschi alla Lazio sta entrando nel vivo e potrebbe avere risvolti improvvisi in questi ultimi giorni di mercato.

L’accordo tra la Lazio e Bernardeschi sarebbe sulla base di un contratto di sei mesi in cui ritroverebbe Maurizio Sarri, allenatore avuto a Torino con la maglia della Juventus. Dopodiché in estate si valuterà il da farsi: se continuare insieme o dirsi addio.