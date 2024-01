Juventus, altra tegola per Allegri: infortunio più grave del previsto

La Juventus vuole continuare a dare filo da torcere all’Inter: al momento è capolista in attesa del recupero dei nerazzurri. Altra perdita per Allegri

Una stagione importante per la Juventus che continua a puntare in alto, ma pochi minuti fa è arrivata un’altra brutta notizie per Allegri. Altra tegola per l’allenatore livornese che dovrà fare i conti con l’assenza di uno dei giocatori bianconeri più rappresentativi. Ecco l’indiscrezione lanciata pochi minuti fa al termine dell’allenamento alla Continassa.

Un momento davvero magico per la squadra bianconera che si trova attualmente al primo posto in Serie A in attesa del recupero dell’Inter, fresco vincitrice della Supercoppa italiana battendo il Napoli in finale. Un testa a testa entusiasmante con i bianconeri tornati alla ribalta dopo anni in letargo. Allegri ha saputo mescolare l’esperienza con elementi talentuosi dal grande futuro come Cambiaso e Yildiz, soltanto per citarne due. Ora è arrivata un’altra brutta notizia in vista della sfida contro l’Empoli: altra tegola per l’allenatore livornese.

Juventus, il big non ce la fa: alza bandiera bianca

Pochi minuti fa è arrivata l’indiscrezione che non farà felici i tifosi della Juventus. Non prenderà parte alla sfida contro l’Empoli: ecco quello che è successo in queste ore.

Da pochi minuti è terminato l’allenamento alla Continassa in vista della sfida contro l’Empoli. Federico Chiesa ha lavorato ancora a parte e non sarà quasi sicuramente della partita: a parte ancora Rabiot, De Sciglio e Kean come rivelato dal giornalista Andrea Bargione su Twitter. Un’altra brutta notizia per la Juventus che vuole continuare a collezionare punti decisivi in ottica Scudetto. Un momento decisivo per la stagione puntando sempre a grandi obiettivi per dare filo da torcere all’Inter: tra pochi giorni ci sarà anche lo scontro diretto tutto da vivere.