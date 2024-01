Milan, rinforzo dalla Coppa d’Africa e mercato chiuso: la decisione

Il Milan sta cercando rinforzi di spessore per poter gestire una seconda parte di stagione che si preannuncia molto complessa.

I rossoneri non stanno vivendo una stagione all’altezza delle aspettative di inizio anno e a gennaio hanno cercato di rinforzare la rosa il più possibile per poter puntare a grandi obiettivi. La squadra è già forte così come è stata costruita in estate e ha bisogno di qualche piccolo ritocco per poter dare a Pioli la possibilità di scegliere chi schierare e che tipo di modulo utilizzare a seconda delle partite.

La sfortuna del Milan fino a questo momento della stagione ha riguardato gli infortuni. Si sono susseguiti di settimana in settimana e hanno portato a clamorose difficoltà anche nel riuscire a trovare il gioco giusto.

Milan, colpo dalla Coppa d’Africa: le ultime

Il Milan di Stefano Pioli ha grandi obiettivi e tanta voglia di crescere e migliorare. La squadra sta inseguendo Juventus e Inter che non si fermano mai ma con gli ultimi risultati si è iscritta alla corsa Scudetto come outsider principale. Al momento i punti di distacco sono 7 ma con un girone di ritorno da giocare ci sono ancora chance di mettere i bastoni tra le ruote alle altre due big.

Il calciomercato di gennaio del Milan si chiude con un rinforzo dalla Coppa d’Africa. Pioli aspetta di poter abbracciare anche qualche volto “nuovo” e poer contare su qualità che sono mancate in rosa fino a questo momento.

Secondo le ultime notizie, il mercato del Milan in entrata è praticamente chiuso: la decisione è stata presa dalla società in accordo con il tecnico.

Rientra Bennacer: sarà il vero colpo in mediana

Ismael Bennacer torna al Milan e sarà il vero rinforzo per il centrocampo di Pioli. L’algerino è stato fondamentale nelle ultime due stagioni, il suo apporto in mediana è stato decisivo ai fini dello Scudetto e con la rosa costruita quest’anno andrà a completare un reparto già forte che aveva bisogno solo di essere puntellato con qualche muscolo e un po’ di qualità in regia.

L’Algeria di Ismael Bennacer è stata clamorosamente eliminata dalla Coppa d’Africa e il centrocampista ora farà ritorno a Milano per rimettersi a disposizione di Pioli e della squadra. Con lui si completa anche il calciomercato dei rossoneri che non hanno più urgente bisogno di acquistare un centrocampista di sostanza.

C’è solo da capire fisicamente come sta: ha saltato due partite di Coppa d’Africa a causa di un risentimento muscolare ma non dovrebbe essere un problema grave.

Infortunio Bennacer: il Milan valuta i tempi di recupero

Dopo l’infortunio al crociato e l’operazione che lo ha tenuto fuori circa un anno intero, Bennacer è pronto a riprendersi il Milan. Torna dalla Coppa d’Africa con qualche noia fisica di troppo ma sarà valutato a Milanello.

I tempi di recupero non sono ancora stabiliti ma dagli esami svolti in terra ivoriana non sembrano esserci grossi problemi. Certamente salterà la partita di sabato contro il Bologna ma potrebbe esserci contro il Frosinone.