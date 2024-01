Klopp in Serie A, arriva l’annuncio sul futuro: “Me l’ha confessato”

Jurgen Klopp ha appena annunciato l’addio al Liverpool a fine stagione: c’è la grande idea di portarlo in Serie A per l’anno prossimo.

L’allenatore tedesco ha vinto di tutto e di più con il Liverpool e dopo 9 stagioni ha deciso di lasciare il club per avviare una nuova avventura e provare a vincere anche in campionati diversi. Nel lungo messaggio lanciato ai tifosi nel bel mezzo della mattinata ha ribadito di non voler allenare mai più una squadra inglese per il forte amore condiviso con i Reds e dunque le strade che si aprono sono molteplici.

La Serie A è il campionato che più di tutti avrebbe bisogno di Klopp per crescere ancora di più e rigenerare la grande storia di allenatori di un certo livello.

Serie A, idea Klopp a partire da giugno: le ultime

Jurgen Klopp in Serie A sarebbe un colpo straordinario per tutti i club del nostro campionato. Il tecnico tedesco ha rivoluzionato il calcio moderno e insieme a Gurdiola è uno dei top 5 allenatori degli ultimi 20 anni. La Serie A ha appena salutato José Mourinho e poter contare nuovamente su una personalità così importante potrebbe essere decisivo per innalzare di nuovo il valore del campionato.

Ma dove può allenare Klopp? Nella sua carriera ha sempre rigenerato i club, facendoli tornare grandissimi e stabilendo uno status di top club dopo anni di sali e scendi che hanno creato non pochi problemi.

Secondo le ultime notizie di mercato, tra le squadre che stanno sognando Klopp c’è il Milan.

Milan su Klopp: la confessione per la prossima stagione

Il Milan sogna Jurgen Klopp come nuovo allenatore. Il tedesco ha annunciato l’addio al Liverpool e subito si sono scatenate le voci che lo vorrebbero da una o dall’altra parte del mondo per riuscire a scrivere un futuro diverso da quello che sembra già preannunciato. Il suo addio al Liverpool corrisponde anche all’addio alla Premier League e per questo si apre anche la strada della Serie A.

Secondo quanto riferisce il giornalista Tancredi Palmeri, Jurgen Klopp è nel mirino del Milan. L’inviato di Sportitalia su X ha annunciato un clamoroso retroscena che risale a qualche mese fa.

“Un mese fa, una persona dentro il mondo Milan, mi dice che la proprietà pensa a due allenatori stranieri: e mi ha confessato che vorrebbero Klopp”.

Klopp al Milan: nodo ingaggio

Il Milan sogna Klopp e non è detto che il tedesco sia completamente distante dai rossoneri. L’esperienza in Italia manca al suo curriculum e questa volta potrebbe diventare realtà, visto che c’è clima di rivoluzione nel nostro calcio.

Ovviamente tra il Milan e Klopp c’è il problema ingaggio da dover risolvere: al Liverpool ha guadagnato 18 milioni di euro, cifra improponobile per le casse rossonere.