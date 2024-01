Lautaro addio Inter, chiusura in Spagna: l’annuncio

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Lautaro Martinez: l’agente è sempre in contatto, il rinnovo ritarda sempre di più

Il Toro è diventato un giocatore di caratura internazionale a Milano. Tante big d’Europa sono sulle sue tracce già da diverso tempo, ma ora bisognerà prendere la decisione più importante per il suo futuro. Lautaro Martinez ancora non ha rinnovato ufficialmente con l’Inter, che avrebbe già chiuso per l’attaccante del Porto Taremi.

Da giovane attaccante emergente in Argentina a simbolo indiscusso dell’Inter. Lautaro Martinez è diventato grande regalando gol e trofei ai tifosi nerazzurri che l’hanno sempre esaltato in tutti questi anni. Hanno potuto ammirare da vicino i suoi grandi margini di miglioramento per arrivare anche a trionfare con l’Argentina nel Mondiale in Qatar. Ora il suo futuro è tutto da scrivere con notizie nebulose: ecco la possibile chiusura a sorpresa in Spagna con contatti continui con il suo agente.

Lautaro, ancora non c’è il rinnovo: la verità

Il Toro vuole conquistare un altro Scudetto in maglia nerazzurra dopo la stagione avvincente in coppia con Lukaku sotto la guida tecnica di Antonio Conte. Ora sta vivendo un momento magico regalando la Supercoppa italiana ai nerazzurri con il gol in finale contro il Napoli. In tanti si stanno chiedendo: cosa farà ‘da grande’?

Come svelato da Matteo Moretto e Fabrizio Romano sul portale thedailybriefing.io c’è ottimismo per il rinnovo contrattuale di Lautaro Martinez, ma anche il Newcastle ha chiesto informazioni così come l’Atletico Madrid. Un momento decisivo per prendere così la scelta migliore per il Toro, che ha collezionato tanti gol in queste stagioni con la maglia nerazzurra. Una voglia immensa di competere sempre di più pensando così ad un nuovo progetto avvincente. L’Inter è ormai la sua casa da tantissimo tempo, ma non è mai detta l’ultima parola sul fronte calciomercato. Staremo a vedere quello che succederà: la firma sul rinnovo ufficiale tarda ad arrivare.