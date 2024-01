Milan, trovato l’erede di Calabria: è tra i più forti al mondo

Il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione: spunta un nome nuovo che fa impazzire tifosi e dirigenza.

I rossoneri stanno vivendo una stagione importantissima che deve dare luce al futuro e far sì che la società possa garantire una rosa di grande spessore a Stefano Pioli. Ci sono molti nomi sotto osservazione ma alcune situazioni possono sbloccarsi da un momento all’altro e portare alle firme nel giro di pochissimo tempo. Il primo profilo che intende trovare il Milan per la prossima stagione è l’erede di Davide Calabria.

Serve un nuovo terzino destro che sia in grado di garantire un futuro d’oro alla squadra rossonera e che possa riportare alla mente le grandi giocate dei terzini che hanno scritto la storia del club.

Calciomercato Milan, ecco il nuovo terzino destro

Il Milan sta studiando per il futuro e valuta già diversi profili che possono fare al caso del club. La stagione sta andando avanti tra alti e bassi ma la dirigenza si è già decisa a programmare il futuro nel modo più veloce possibile, così da non farsi trovare impreparata a quello che sarà dall’anno prossimo.

Ci sono molti nomi sulla lista di Moncada che è alla scoperta di tanti giovani. Il lavoro dello scouting è decisivo per riuscire a trovare calciatori dal grande talento che siano ancora poco costosi e possano diventare delle vere e proprie occasioni per il club.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan ha messo nel mirino Buba Sangaré come nuovo terzino destro.

Milan, piace Buba Sangaré: il terzino che fa impazzire la Spagna

Il Milan del futuro sarà costruito intorno ai giovanissimi. Il primo colpo è già in casa ed è Francesco Camarda, uno dei centravanti più promettenti del futuro e già esordiente nella Prima Squadra in questa stagione.

Un nome che piace alla dirigenza rossonera per la prossima stagione è Buba Sangaré del Levante. Il terzino destro calsse 2007 è considerato uno dei profili più interessati del calcio spagnolo e per questo motivo è diventato immediatamente di forte interesse per il club rossonero.

Secondo quanto riferisce Marca, il Milan ha messo gli occhi su Sangaré e sta provando ad accelerare per acquistarlo subito. Ha già esordito con la Prima Squadra del Levante ed è nel giro della Nazionale Under 17 spagnola.

Sangaré al Milan: le cifre dell’affare

Buba Sangaré al Milan è un affare che si può concludere nelle ultime ore di mercato. Il classe 2007 sembra pronto al grande salto e ha stregato la dirigenza rossonera che vuole anticipare tutta la concorrenza.

Secondo il quotidiano spagnolo, Sangaré al Milan è un affare che si può chiudere intorno ai 2 milioni di euro. Il suo profilo è molto interessante e in poco tempo potrebbe prendersi il posto da titolare.