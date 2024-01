Calciomercato Inter, via a cifre bassissime: deciso il sacrificio

Il calciomercato dell’Inter sta prendendo forma in vista del futuro: è stato deciso il sacrificio da fare per risanare i bilanci.

I nerazzurri stanno conducendo una stagione di grandissimo spessore e hanno intenzione di continuare su questi ritmi anche in futuro. Per Beppe Marotta e Piero Ausilio il compito principale è quello di migliorare la rosa ma tenendo in ordine i bilanci, cercando anche di portare a casa delle plusvalenze che possano arricchire la società.

Tutti i migliori calciatori sono nell’occhio delle big europee che sono alla ricerca di migliorie in vista dell’anno prossimo e anche in casa nerazzurra potrebbe esserci almeno un sacrificio per non andare in affanno dal punto di vista economico.

Calciomercato Inter: decisa la prima cessione

L’Inter sta iniziando a muoversi in maniera concreta per la prossima stagione, provando a programmare una serie di colpi in entrata e in uscita che possano migliorare la squadra. I primi obiettivi per i nerazzurri sono i colpi a parametro zero e non è un caso che proprio in queste settimane si sta provando a chiudere per Mehdi Taremi e per Piotr Zielinski, entrambi svincolati a fine stagione.

Poi ci sono le possibili cessioni che possono portare a un ritorno economico determinante per tenere i bilanci quanto più sani possibilit ed evitare problemi con il Fair Play Finanziario.

Secondo le ultime notizie di mercato, l’Inter ha ormai deciso la prima cessione da mettere a segno nella prossima stagione.

Inter, exploit di Carboni: in estate sarà ceduto

Valentin Carboni è uno dei talenti più luminosi dell’ambiente Inter, per il presente e per il futuro. Il trequartista argentino è stato ceduto in prestito al Monza in questa stagione e sta iniziando a mettere in mostra tutto il suo talento con giocate di alta classe. Le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti, soprattutto delle big che intendono strapparlo ai nerazzurri.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, nei giorni scorsi l’Inter ha rifiutato un’offerta da 14 milioni di euro per Carboni. I nerazzurri non intendono cederlo a gennaio e vogliono lasciarlo crescere ancora al Monza per poi rivalutarlo in estate.

E sarà proprio l’inizio della prossima stagione il momento più importante per decidere il futuro dell’argentino. In estate può essere ceduto, a patto che arrivino cifre giuste per il suo talento.

30 milioni per Carboni: in casa Inter già lo rimpiangono

Il futuro di Carboni può essere lontano dall’Inter. L’argentini sarà ceduto per 30 milioni di euro in estate se dovesse arrivare quest’offerta, soprattutto dalla Premier League, con il West Ham fortemente interessato.

Cifre che possono sembrare molto alte per un calciatore giovane e in erba ma che possono diventare anche un rimpianto, visto che il suo talento è lampante e che tra qualche anno potrebbe valere più del triplo.