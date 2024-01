“Fatta per Conte”, trovato subito l’accordo: la data dell’annuncio

Antonio Conte è pronto a tornare in Serie A per l’inizio della prossima stagione: ha già stretto la mano ai dirigenti, c’è anche l’annuncio.

Il tecnico salentino si è fermato con il calcio quasi due stagioni fa e ora è pronto a tornare in Serie A dopo l’esperienza al Tottenham. Si è aggiornato per due anni, si è preso tutto l’affetto familiare possibile e ora ha deciso di riprendere le redini in mano per tornare a mettersi in gioco. Gli obiettivi di Antonio Conte sono molto importanti, ha grandi mire in vista del futuro e per questo non ha accettato qualsiasi panchina gli venisse offerta.

Conte è stato vicino al ritorno in Serie A, con Napoli e Roma che ci hanno provato nei mesi scorsi ma poi lo stesso allenatore ha rimandato tutto all’estate.

Conte torna in Serie A: decisione presa

La Serie A è pronta a riabbracciare Antonio Conte dopo qualche anno di lontananza dal calcio italiano. Il tecnico pugliese ha lasciato il Tottenham nel modo peggiore possibile, con un esonero che nessuno si sarebbe aspettato dopo la parentesi vincente al Chelsea di qualche anno prima. Dopo due anni di studio e rinnovamento per la sua filosofia di gioco, ora vuole tornare a mettersi in gioco.

Il ritorno di Antonio Conte in Serie A è questione di settimane, ora sembra davvero pronto a riprendere il suo cammino in Italia per tornare a vincere e scrivere altre pagine di storia.

Secondo le ultime notizie, questa volta è stata presa la decisione definitiva: l’accordo con Conte è già preso.

Il Milan ha scelto Antonio Conte in panchina

Antonio Conte è l’allenatore scelto dal Milan per la prossima stagione. Attualmente affidata a Stefano Pioli, la squadra sta vivendo alti e bassi con estrema difficoltà e per questo motivo la società ha deciso di affidarla a un altro tecnico. L’esonero di Pioli è cosa decisa da tempo, ma si potrebbe arrivare anche alla separazione consensuale per evitare di compromettere il futuro di entrambe le parti.

Secondo quanto riferisce Telelombardia, Antonio Conte e il Milan hanno già trovato l’accordo per la prossima stagione. Negli ultimi giorni si è arrivati alla stretta di mano decisiva per “prenotarlo” in vista della prossima stagione.

L’indiscrezione della tv lombarda è importantissima, a dimostrazione anche di un progetto rossonero in grande espansione.

Conte al Milan: lo ha convinto Ibrahimovic

Antonio Conte al Milan è una mossa di Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto raccontato dall’emittente lombarda, infatti, il dirigente svedese è stato decisivo nei colloqui tra Conte e la società per arrivare alla fumata bianca.

L’annuncio del nuovo accordo potrebbe arrivare appena terminerà il campionato, dunque dal 26 maggio in poi.