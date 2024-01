Infortunio Buongiorno, decisione inevitabile: i tempi di recupero ufficiali

Alessandro Buongiorno si è fermato per infortunio pochi giorni fa: ora la decisione del club e del calciatore è diventata inevitabile.

I granata si sono affidati completamente al difensore classe ’99 per riuscire a restare in una zona di classifica importante che può far sognare fino alla fine la tifoseria e tutta la squadra. Ivan Juric ha costruito una fase difensiva di grandissimo spessore, capace di tenere testa a tutte le big e anche nelle partite più complesse. Inoltre sta cercando di sistemare anche il reparto offensivo, trovando le soluzioni giuste per vincere le partite più difficili da sbloccare e puntare in alto.

L’infortunio di Buongiorno rovina i piani del futuro immediato del club granata. Si è fatto male alla fine della partita contro il Cagliari, lasciando nel caos l’intera tifoseria e la squadra.

Torino, infortunio Buongiorno: le ultime

Il Torino perde Alessandro Buongiorno per infortunio e rischia di calare vertiginosamente in classifica. La squadra di Ivan Juric ha trovato un’ottima quadra nell’ultimo periodo ed è riuscita ad inanellare una serie di risultati positivi molto importanti, capaci di far sognare l’Europa. Il tecnico croato ha migliorato nettamente la squadra e ora vuole crescere sempre di più.

L’infortunio di Buongiorno è molto delicato e ha bisogno di cure specifiche per poter rientrre del tutto.

Secondo le ultime notizie di casa Torino, l’infortunio di Buongiorno è commplicato da risolvere e si è sottoposto ad ulteriori esami strumentali molto più chiari.

Infortunio Buongiorno: il comunicato del Torino

Gli esami strumentali a cui si è sottoposto Alessandro Buongiorno hanno confermato la lussazione alla spalla emersa nelle ore immediatamente successive alla partita con il Cagliari.

La buona notizia però è arrivata dal Dott. Giovanni Di Giacomo che lo ha visitato oggi a Roma. Il Torino comunica che “è stata data indicazione di proseguire la terapia conservativa che il difensore porterà avanti nelle prossime settimane“. Buongiorno, dunque, non si sottoporrà ad alcuna operazione e continuerà a portare il tutore per preservare la spalla e risolvere in maniera alternativa il problema.

La scelta era inevitabile – oltre le effettive condizioni – anche per tornare in campo il prima possibile e non lasciare la squadra per più mesi.

I tempi di recupero di Buongiorno

Subito dopo l’infortunio si era temuto per un’operazione chirurgica a cui si sarebbe dovuto sottoporre Alessandro Buongiorno. Così non sarà, per fortuna del calciatore e della sua squadra, e quindi i tempi di recupero si accorciano notevolmente.

Il ritorno in campo di Alessandro Buongiorno è previsto per la fine di febbraio. Almeno un mese di stop, dunque, per rivedere il capitano del Torino riprendersi la fascia e la titolarità nella difesa di Juric.