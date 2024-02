Calciomercato, lascia la Juventus sul gong: accordo raggiunto

La Juventus è una delle squadre più attive di questo ultimo giorno di mercato: c’è una cessione importante proprio sul gong.

I bianconeri stanno gestendo una stagione ricca di sorprese e vogliono tenere ancora più alto il valore della rosa e le prospettive verso il futuro. L’obiettivo principale, ora, è diventato lo Scudetto, visto che la classifica permette di sognare in grande e di tenere altissima la tensione. Inoltre sono arrivati due colpi importanti nel mercato di gennaio ma ora è tempo di mettere a segno anche qualche cessione.

Il futuro di molti calciatori è in bilico, sia per l’ultimo giorno di gennaio che in vista dell’estate, quando ci sarà la rivoluzione totale e reale che proietterà la Juve a un futuro diverso.

Calciomercato Juventus: via sul gong, cessione decisa

La Juventus ha messo a segno due colpi importanti in questa sessione di gennaio: Tiago Djalò e Carlos Alcaraz. Ora, però, c’è bisogno di qualche cessione importante per riuscire a sfoltire la rosa e ritenerla davvero completa sotto tutti i punti di vista. La squadra sta puntando ai migliori obiettivi stagionali che sembravano irraggiungibili fino a qualche mese fa e che ora, invece, sono alla portata.

La rosa a disposizione di Massimiliano Allegri è molto forte e dalle grandissime qualità, ma c’è ancora tanto da lavorare per renderla perfetta in ogni reparto.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, ora i bianconeri sono pronti a mettere a segno un ultimo colpo in uscita.

Juventus, Nonge va in prestito: accordo per l’addio

La Juventus sta cercando di piazzare qualche calciatore giovane in prestito per permettergli di fare esperienza e crescere. Il nome di Nonge è quello più vicino all’addio, ha mercato in giro per l’Europa e può partire entro stasera.

Massimiliano Allegri ha dimostrato di tenere fortemente in considerazione Joseph Nonge Boende, facendolo esordire anche in Prima Squadra e facendolo allenare costantemente con i “grandi”, per permettergli di fare subito esperienza. In casa bianconera il belga classe 2005 è considerto il “nuovo Pogba” e per questo motivo lo lasceranno partire in prestito.

Nonge lascia la Juventus in prestito con il Granada fortemente in pressing. Il club spagnolo sta spingendo per il suo acquisto perché serve un centrocampista con le sue qualità per completare la rosa.

Nonge al Granada: lo vuole l’ex Juventus Tognozzi

Secondo quanto riferisce Sportitalia, per Joseph Nonge c’è una trattativa in stato avanzato per il prestito secco al Granada fino al termine della stagione. La Juve ci punta molto visto che Allegri ha fatto esordire tra i grandi in questa stagione con il subentro nel match di Coppa Italia contro la Salernitana, e vuole far sì che possa crescere prima di tornare.

Il Granada vuole Nonge e la destinazione non è assolutamente casuale. Il ds del club spagnolo è l’ex capo scout bianconero Tognozzi e conosce benissimo le qualità del classe 2005.