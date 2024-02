Calciomercato Napoli: Demme in un club di Serie A – ESCLUSIVA

Il Napoli cederà Diego Demme in queste ultime ore di calciomercato: ora si è aperta la pista che lo porta in un club di Serie A.

Il centrocampista tedesco non ha trovato spazio nelle ultime due stagioni, sia con Spalletti che con Garcia e Mazzarri e ora cerca una via d’uscita. Vuole maggiore spazio e intende farlo ancora ad alti livelli. L’ultimo giorno di mercato sarà decisivo per il suo futuro e anche per le liste del club azzurro che deve necessariamente cedere qualche calciatore per inserire tutti i nuovi acquisti tra Champions League e Serie A e renderli disponibili.

Diego Demme è stato il centrocampista utilizzato nell’emergenza totale da Mazzarri in quest’ultimo periodo e per questo motivo la società intende essere riconoscente alla sua professionalità e non escluderlo definitivamente dalla rosa senza trovargli una sistemazione adeguata.

Calciomercato Napoli, addio a Demme: resta in Serie A

Il Napoli sta cercando di definire gli ultimi affari in entrata e in uscita per concludere al meglio il mercato di gennaio del 2024. La rosa ora è completa in tutti i reparti e servirà necessariamente qualche cessione per poter liberare gli slot e inserire tutti i nuovi nelle liste Serie A e UEFA.

Il nome di Diego Demme è l’ultimo da far uscire per accontentare tutte le parti in causa e permettere al calciatore di tornare a essere importante. Non ha mai giocato nell’ultimo anno e mezzo e ora intende tornare a sentirsi importante.

Secondo le ultime notizie raccolte in esclusiva dalla nostra redazione, Diego Demme può lasciare il Napoli e approdare al Sassuolo.

Sassuolo su Demme: è una richiesta di Dionisi

Il Napoli ha deciso di liberare anche Diego Demme e lasciarlo partire in queste ultime ore di mercato. Il Sassuolo di Giovanni Carnevali ha bisogno di un nuovo centrocampista e sta valutando con attenzione il suo profilo per migliorare il reparto nevralgico e avere a disposizione un calciatore di grande esperienza e qualità.

Come raccolto da calcionow.it Diego Demme è una richiesta di Alessio Dionisi per il centrocampo. Il tedesco accetterebbe volentieri la destinazione neroverde perché la reputa una chance per tornare a giocare e sentirsi importante.

In queste ore sono in corso incontri tra Carnevali e i dirigenti del Napoli a Milano per cercare di definire l’affare nel minor tempo possibile.

Demme al Sassuolo: le cifre dell’affare

Diego Demme al Sassuolo è un affare delle ultimissime ore di mercato. Il tedesco vuole lasciare Napoli e il club di Alessio Dionisi potrebbe dargli una grande opportunità.

Il Sassuolo pagherebbe un indennizzo minimo per Demme, di circa 500mila euro per l’acquisto a titolo definitivo. Ha il contratto in scadenza a giugno e un affare del genere sarebbe importantissimo per migliorare la rosa.