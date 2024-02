Calciomercato, colpo in Serie A: l’annuncio dell’agente

Una voglia immensa di sognare in grande: pochi minuti fa è arrivata la rivelazione del suo agente per un possibile colpo da urlo in Serie A

Non finiscono i colpi di scena nelle ultime ore frenetiche di calciomercato. Le big della Serie A sono sempre alla ricerca di affari low-cost per sognare in grande: ecco l’ultima indiscrezione in ottica futura, la verità del suo agente.

Tra poche ore terminerà ufficialmente la sessione invernale di calciomercato. Novità importanti anche nelle ultime ore con l’annuncio a sorpresa dell’agente del giovane centrocampista dell’Hellas Verona Suslov. Dal Groningen si è ambientato così in Serie A realizzando anche il suo primo gol nella massima serie italiana.

Serie A, l’annuncio a sorpresa: la verità a galla

Una sessione di calciomercato davvero sorprendente con numerosi affari tra entrate ed uscite messe a segno. Ecco la verità finalmente a galla per quanto riguarda il futuro di Suslov: una possibile destinazione a sorpresa per sognare sempre più in grande dopo l’apprendistato con l’Hellas Verona.

Pochi minuti fa l’agente di Tomas Suslov, Michal Cierny, ha rivelato ai microfoni di CalcioNapoli24 Live come ci possa essere la possibilità anche di un trasferimento al Napoli da parte del suo assistito. Da ragazzo ha avuto problemi di personalità, ma ha sempre avuto una spiccata voglia di vincere come ha raccontato il procuratore. Ora il suo assistito è voglioso di crescere a Verona cercando così di mettersi in mostra anche contro gli azzurri a partire dalla prossima sfida di campionato.

Suslov è un centrocampista slovacco, classe 2002, che è attualmente in forza all’Hellas Verona: potrebbe così seguire le orme del suo connazionale Lobotka prendendosi le redini del centrocampo azzurro. Un momento davvero decisivo per essere protagonista anche da titolare allo Stadio Maradona: un’occasione da non perdere nella sfida delicata contro la squadra partenopea. Un’indiscrezione succosa di calciomercato, ma al momento non ci sarebbero contatti ufficiali: soltanto un vero e proprio sogno per il futuro del giovane centrocampista slovacco.