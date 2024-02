Manolas in Serie A: bruciato il Verona, colpo a sorpresa

Kostas Manolas è pronto a tornare un giocatore di una squadra di Serie A. Verona bruciata, ecco la destinazione a sorpresa

Pochi minuti fa è arrivata l’indiscrezione succosa di calciomercato sulla possibile nuova squadra del difensore greco Manolas. Dopo Roma e Napoli, è pronto a vestire un’altra maglia prestigiosa dopo essere stato accostato a lungo all’Hellas Verona.

Manolas potrebbe sbarcare nelle prossime ore in Italia. Il difensore greco ha vissuto stagioni importanti con la maglia della Roma e del Napoli prima del ritorno in patria. Ora ci sarà uno spiraglio per tornare ad essere protagonista in Serie A.

Manolas, colpo a sorpresa: arriva in Italia

Una voglia immensa di sentirsi a tutti gli effetti un vero calciatore: ecco la sua prossima squadra con l’indiscrezione arrivata pochi minuti fa.

Come svelato da Sportitalia, Kostas Manolas è pronto a fare il suo ritorno in Serie A a parametro. Il difensore greco è stato ad un passo dall’Hellas Verona, ma ora la Salernitana potrebbe chiudere l’affare in tempi brevi con l’operazione portata avanti da Walter Sabatini.

Pochi minuti fai il club campano ha chiuso per il tedesco Jerome Boateng, ex centrale del Bayern Monaco, pronto a sposare il progetto dei granata che vogliono raggiungere la salvezza il prima possibile. Sarà un percorso più arduo del previsto, ma il ritorno di Sabatini potrebbe così cambiare le dinamiche della squadra di Pippo Inzaghi. L’affare potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore visto che si tratta di un parametro zero: ecco un nuovo possibile innesto di qualità per la Salernitana che punta alla permanenza in massima serie dopo i numerosi sacrifici del presidente Iervolino.