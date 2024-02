Caso Osimhen, penalizzazione in classifica per il Napoli: l’annuncio

Il caso Osimhen continua a tenere banco in casa Napoli: si parla di una penalizzazione in classifica, l’annuncio dell’avvocato.

L’acquisto del bomber nigeriano è uno dei più discussi degli ultimi anni. Gli azzurri lo hanno pagato circa 70 milioni di euro tra parte fissa, bonus e contropartite tecniche inserite nell’affare. Ma dopo l’acquisto si è iniziato a parlare di un “caso Osimhen” che corrisponderebbe a cifre gonfiate per far aumentare i valori dei bilanci e portare maggiori ricchezze al club di De Laurentiis. La giustizia sportiva già si è espressa nel merito ma ora il caso si è riaperto e si rischiano penalizzazioni.

La classifica del Napoli non è delle migliori e qualora dovesse essere accertato un illecito sportivo, potrebbe arrivare una sanzione molto importante che può, di conseguenza, mettere a repentaglio il futuro del club.

Il caso Osimhen tiene in banco nelle aule di giustizia e può ancora portare a risvolti penali e sportivi di grossa rilevanza. La situazione lagata al calciatore nigeriano è da tenere sotto controllo perché è molto delicata e non è ancora chiaro se ci sono dei rischi reali o meno.

L’inchiesta dei pm è conclusa e qualche giorno fa è arrivata una svolta importante che può portare Aurelio De Laurentiis a processo con l’accusa di falso in bilancio. E con il presidente del Napoli andrebbero a processo anche alcuni membri della dirigenza in carica all’epoca dei fatti. E da qui anche il Napoli potrebbe rischiare una penalizzazione.

Le compravendite tra Napoli e Lille sono state oggetto di segnalazione da parte della Covisoc alla Procura federale: da qui ha avuto inizio l’inchiesta sulle plusvalenze fittizie.

Penalizzazione Napoli, parla l’avvocato Grassani

Il Napoli rischia davvero una penalizzazione in classifica? A parlarne è stato l’avvocato Mattia Grassani che spesso ha seguito le vicende del club di Aurelio De Laurentiis. Ma ai microfoni di TvPlay ha voluto tranquillizzare tutti i tifosi del Napoli perché non vi sarà alcun problema con la classifica.

“L’ipotesi di punti di penalizzazione per il Napoli è fantasiosa e fuori da ogni logica”, ha annunciato l’avvocato Grassani e lo ha sottolineato “rispetto a quanto sta accadendo nei rapporti tra la procura della Repubblica di Roma e procura federale della FIGC”.

I tifosi possono stare tranquilli? “Non ci sono, né nell’immediato né nel medio periodo, l’ipotesi di procedimenti di giustizia sportiva che possano determinare penalità”.

Cessione Osimhen in estate: il caso resta aperto

Il caso resterebbe aperto anche con la cessione di Osimhen che avverà in estate ma, secondo l’avvocato Grassani, è un’ipotesi remota perché “l’elemento che potrebbe far riaprire il tutto è qualcosa che non è mai stato preso in considerazione prima, quindi qualcosa di nuovo”.

“È come il caso Juventus“, ha ribadito Grassani “nel senso che la svolta per la riapertura è un mezzo di impugnazione straordinario, cioè attraverso nuovi atti che prima non si conoscevano, come successo con l’indagine Prisma che portato alla penalizzazione”.