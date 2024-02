Superlega, conferme dai club italiani: annuncio ufficiale

Il tema Superlega torna a essere sempre primario: oggi è stata annunciata la partecipazione di quattro squadre italiane.

Inter, Roma, Milan e Napoli sono state designate dal presidente del Barcellona Joan Laporta come le quattro squadre italiane che sono pronte ad aderire al nuovo progetto calcistico che si contrappone alla UEFA e alla FIFA e vuole creare un nuovo tipo di competizione, diverse per modalità economiche e sportive.

L’annuncio lanciato dal presidente dei blaugrana ha preso alla sprovvista i tifosi del calcio italiano e le stesse squadre che in passato hanno avuto contatti con gli organizzatori della Superlega ma che oggi sembrano distaccati dal progetto.

La Superlega è di nuovo al centro di grandi discussioni sulla reale possibilità di vedere i club italiani partecipare attivamente alla competizione. Sin dallo scorso anno si è parlato insistentemente della possibilità di avviare questo nuovo progetto ma poi non si è mai andati sino in fondo alla creazione di una vera competizione.

Prima i tifosi e poi FIFA e UEFA hanno bloccato la creazione della Superlega, per conservare i valori standard del calcio e mantenere le tradizioni anche con le competizioni che tutt’oggi sono le più amate.

“Inter, Napoli, Roma e Milan hanno dato adesione“, ha riferito il presidente del Barcellona ma intanto sono arrivate le prime smentite.

Le parole di Joan Laporta sulla creazione della Superlega e sulla partecipazione delle squadre di Serie A ha creato subito forti dissapori nelle tifoserie italiane che non si aspettavano un annuncio di questo genere.

La Roma, però, ha subito smentito l’annuncio di Laporta e ha ribadito la sua “fedeltà” alla UEFA e alla FIFA e la volontà di non partecipare ad altre manifestazioni sportive che non siano sotto il diretto controllo delle organizzazioni attuali.

“Come ribadito pubblicamente poche ore dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea sul caso della Superlega“, recita il comunicato della AS Roma in merito al tema della Superlega “confermiamo di non appoggiare in nessun modo alcun tipo di progetto riconducibile alla Superlega“. E conclude sottolineando di “non aver mai rivisto la propria posizione in merito, né di aver intrattenuto dialoghi utili a intraprendere un percorso diverso da quello già in essere con la UEFA”.