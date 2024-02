Dimissioni improvvise: nuovo allenatore a sorpresa

Il calcio italiano è al centro di importanti rivoluzioni e di stravolgimenti per le panchine: firma il nuovo allenatore dopo le dimissioni.

Ci sono molte situazioni complesse che non riescono a trovare una soluzione immediata e che possono portare a nuovi cambiamenti improvvisi. Il calciomercato di gennaio è appena terminato ma non tutte le rose sono state migliorate dalla società o, se è stato fatto, non hanno trovato la gioia di tornare a vincere partite importanti. E questo ha creato non pochi malumori per la tifoseria che dopo l’ennesima sconfitta si aspetta una mossa da parte della società o dell’allenatore per riprendere il cammino positivo.

E non sono da escludere clamorosi ribaltoni e le dimissioni dell’allenatore, individuato come il colpevole principale al pari della società per la situazione che si è venuta a creare.

Dimissioni dell’allenatore dopo la sconfitta: la situazione

Il calcio italiano è ricco di sorprese e di novità che possono cambiare radicalmente la seconda parte di stagione. La situazione sta diventando insostenibile per l’allenatore e per la società che sta provando a dare fiducia allo staff attuale ma le difficoltà si toccano con mano e diventa sempre più difficile gestire alcuni problemi.

Il futuro di alcuni club è pericolante, perché gli obiettivi di inizio stagione sono andati tutti in fumo. La tifoseria è su tutte le furie e ha chiesto cambiamenti immediati.

Secondo le ultime notizie, ora l’allenatore è vicino alle dimissioni e la società sta valutando attentamente il sostituto.

Bari nel caos: si aspettano le dimissioni di Marino

Il Bari sta vivendo una pericolosissima picchiata anche dopo l’esonero di Michele Mignani. L’arrivo di Pasquale Marino avrebbe dovuto salvare la stagione del club pugliese ma non ha fatto altro che peggiorare la situazione e ora si rischia fortemente di non raggiungere i playoff e di non poter lottare fino alla fine per la promozione in Serie A.

La classifica è pessima e nell’ultima partita di campionato è arrivata un’altra pesante sconfitta contro il Palermo e la classifica è anche peggiorata. Per questo motivo si sta pensando all’ennesimo cambio di allenatore per cercare di raddrizzare la stagione.

Secondo quanto riferisce pianetabari.it, a Bari si attendono le dimissioni di Pasquale Marino per affidare la panchina a un nuovo allenatore.

Mignani o Cannavaro: il Bari ha scelto l’allenatore

Il direttore sportivo del Bari, Ciro Polito, vuole i fratelli Cannavaro in panchina, con Fabio come nuovo allenatore. Non ci sarà il ritorno di Michele Mignani perché si vuole dare una svolta positiva a tutto l’ambiente con una ventata di aria fresca.

Prima di far firmare Cannavaro, però, il Bari attende le dimissioni di Marino che tardano ad arrivare. Intanto la tifoseria ha chiesto immediata rivoluzione per evitare di fare ancora peggio nelle prossime settimane.