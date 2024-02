Milan, Pioli al veleno sul futuro e su Conte: la sua rivelazione

Stefano Pioli ha parlato del suo futuro e delle possibilità di vedere Antonio Conte sulla panchina del Milan: la sua rivelazione in diretta.

Il tecnico rossonero sta conducendo una stagione molto particolare, fatta di alti e bassi che stanno portando a novità importanti in vista della prossima stagione. Il futuro del club è fortemente in bilico proprio a causa dei risultati e ovviamente il primo nome sulla lista degli “imputati” è Stefano Pioli che può dire addio alla fine della stagione.

Il motivo principale dell’addio è la doppia eliminazione dalle coppe, prima dalla Champions League e poi dalla Coppa Italia. La dirigenza sta valutando con cura il sostituto e si è iniziato a parlare di Antonio Conte.

Milan, addio a Pioli? Le ultime

Stefano Pioli e il Milan possono dirsi addio alla fine della stagione. L’allenatore è considerato il colpevole principale dell’addio a due competizioni importanti che avrebbero potuto garantire lustro e felicità a tutto l’ambiente, che non è rimasto felicissimo dopo la passata stagione.

Pioli è continuamente nel mirino delle critiche e anche in queste settimane si sta parlando del suo addio, nonostante le vittorie in campionato. In particolare si parla dell’addio di Pioli e dell’arrivo di Antonio Conte che avrebbe già avuto colloqui diretti con la società.

Conte al Milan è una voce che infastidisce, e non poco, Stefano Pioli che ha risposto in maniera piccata in conferenza stampa.

Conte al Milan: Pioli risponde in diretta a DAZN

Antonio Conte è il nome in pole position per la panchina del Milan. I tifosi rossoneri hanno invaso i social di richieste alla dirigenza di bloccare subito il tecnico leccese per la prossima stagione ma al momento sono solo voci di un possibile accordo e non ci sono stati annunci ufficiali in merito.

Dopo la partita tra Frosinone e Milan Stefano Pioli ha parlato a DAZN della situazione relativa al futuro e delle voci che vorrebbero Conte in panchina al suo posto.