Inter-Juventus, è già polemica contro l’arbitro: il motivo

Inter-Juventus è la partita delle partite per il campionato di Serie A e ora è iniziata già la polemica contro l’arbitro Maresca.

Il Derby d’Italia sarà fondamentale per dare una svolta alla stagione e per capire se la corsa allo Scudetto si potrà riaprire o chiudere definitivamente. L’Inter è al primo posto e gestisce la classifica con grande maturità, con un +1 che è un virtuale +4 dovendo recuperare una partita a causa della Supercoppa Italiana e potrebbe diventare un clamoroso +7 in caso di vittoria contro i bianconeri. Dall’altra parte la squadra di Allegri cerca di scavalcare momentaneamente quella di Inzaghi per mettere pressione e tenere la lotta Scudetto più aperta che mai.

Inter-Juventus è spesso anche la partita delle polemiche e anche in questo caso non ne mancheranno con l’arbitro Maresca designato per questo big match.

Inter-Juventus, polemica contro Maresca: c’entra Orsato

Le polemiche per Inter-Juventus sono già iniziate da giorni prima dell’inizio della partita. Il primo protagonista delle discussioni di salotti, giornali e social è l’arbitro Maresca e la designazione di Rocchi per il match del Meazza. Perché non è stato designato Orsato che è il miglior arbitro italiano? È la domanda che più spesso si è sentita nella settimana antecedente la partita.

La scelta è legata al famosissimo Inter-Juventus passato alla storia per il mancato doppio giallo di Orsato a Pjanic che avrebbe, forse, spalancato la vittoria alla squadra di Spalletti in quella partita e, ancora più forse, al Napoli di Sarri per lo Scudetto.

Le polemiche intorno all’arbitro Maresca sono già molteplici e rischiano di compromettere la partita prima del suo inizio.

Maresca già colpevole di Inter-Juventus? Scoppia il caso

L’arbitro Maresca è al suo primo Derby d’Italia e dovrà gestire la partita perfetta per evitare di diventare il protagonista principale del big match di San Siro. Il caso intorno alla sua figura è già iniziato non per le sue qualità e capacità ma piuttosto contro l’AIA e la designazione scelta per la partita.

Inoltre il quotidiano Tuttosport mette ulteriore pressione all’arbitro Maresca con un titolo ben preciso che apre subito alla polemica: “Neanche l’arbitro può sbagliare”, gettando immediatamente un’ombra sulla direzione di gara.

L’AIA, invece, ha dimostrato di avere fiducia in un giovane arbitro di 42 anni che è considerato uno dei migliori del presente e soprattutto del futuro.

Inter-Juve, la designazione completa: c’è Irrati al VAR

Inter-Juventus è la partita più delicata di questo weekend di Serie A e per questo motivo si è deciso per una designazione arbitrale molto attenta che vede anche la scelta del VAR molto precisa.

Al monitor di Lissone ci sarà l’espertissimo arbitro Massimiliano Irrati, uno dei migliori per il VAR, che darà una mano importante a Maresca qualora dovesse servire un aiuto al direttore di gara durante i 90 minuti di San Siro.