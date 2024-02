Milan, esplode il caso Maignan: nessuno lo sapeva, tutta la verità

Il Milan si è affidato completamente a Mike Maignan ma ora esplode il caso intorno al portiere francese: ecco svelata tutta la verità.

I rossoneri lo hanno sempre ritenuto il migliore della Serie A nel ruolo e non intedono cambiare in futuro, visto che è stato decisivo per lo Scudetto e anche nella scorsa stagione per arrivare fino alla semifinale di Champions League, poi persa contro l’Inter. Nelle ultime settimane si è parlato insistentemente di Maignan, sfortunatamente per situazioni esterne al calcio che non hanno permesso di valutare solo le sue prestazioni e quelle della società.

Mika Maignan è un pilastro del Milan che si è affidata completamente alle sue qualità per crescere e migliorare nel corso degli anni e arrivare a obiettivi importanti.

Milan, Maignan diventa un caso: le ultime

Il Milan sta provando a crescere di settimana in settimana e a risalire pian piano la classifica per arrivare al raggiungimento di obiettivi importanti entro la fine della stagione. Tra i protagonisti indiscussi delle ultime tre stagioni del Milan c’è sicuramente Mike Maignan che ha sostituito alla grande Gianluigi Donnarumma ed è diventato uno dei portieri più apprezzati e desiderati d’Europa.

Nelle ultime settimane si è parlato tanto di Maignan per le sue prestazioni e per quello che è successo a Udine con il caso di razzismo.

Intanto a Milano è scoppiato il caso Maignan e la situazione sta diventando “pericolosa” per i tifosi che non se lo aspettavano.

Maignan, una stagione di “papere”: i tifosi lo contestano

Le prestazioni di Mike Maignan con il Milan sono calate vertiginosamente. Il portiere francese è considerato uno dei migliori al mondo nel suo ruolo ma in questa stagione il suo rendimento generale non è del tutto sufficiente. Nella partita contro il Frosinone, vinta ieri in rimonta, ha sulla coscienzai il gol del momentaneo 2-1 dei padroni di casa, con una papera incredibile.

Il gol subìto sul primo palo è un clamoroso errore di posizionamento per il portiere francese che fino alla passata stagione è sempre stato perfetto anche nei dettagli più piccoli.

In questa stagione ha già commesso più errori, tra Serie A e Champions League, con papere incredibili contro Borussia Dortmund e Salernitana che sono costate carissimo al Milan.

Maignan in bilico per il futuro: rinnovo o addio

Il futuro di Mike Maignan al Milan è in bilico. Non per le prestazioni di questa stagione, con l’alternanza tra gare positive e match disastrosi, ma per la questione contrattuale e per l’interesse delle altre big.

Si sta parlando da mesi del suo rinnovo che, però, non è ancora arrivato e non c’è ancora accordo. La società offre un nuovo contratto fino al 2028 a 5 milioni di euro mentre il portiere chiede la stessa durata ma a 7 milioni di euro, al pari di Leao. Aspetto da non considerare secondario visto che ci sono altri top club, PSG in primis, che stanno corteggiando da settimane il portiere francese.