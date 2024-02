Ultimatum all’allenatore, esonero se perde: scelto il sostituto

La Serie A è in un momento fondamentale per tutti gli allenatori che stanno cercando la svolta per far risalire le proprie squadre in classifica.

Il campionato è ricco di sorprese e anche in questa stagione le novità sono state tantissime ma non è detto che siano terminate. La possibilità di vedere nuovi esoneri sono concrete e molto presto ci saranno nuovi aggiornamenti in questo senso, con la scelta sul nuovo allenatore che può cambiare radicalmente il futuro del club.

Alcune situazioni in Serie A sono estremamente intricate e anche la dirigenza si trova in palese difficoltà e non sa come venirne a capo. In questo momento l’unica soluzione sembra l’esonero dell’allenatore per cambiare subito registro.

Esonero in Serie A: ultimatum all’allenatore

Il futuro di molti club di Serie A dipende da questo weekend di calcio giocato. Il campionato sta andando avanti a vele spiegate e per molti allenatori non ci sono più margini di errore. Sbagliare l’ennesima partita e affondare completamente in classifica rispetto agli obiettivi iniziali sarà insostenibile per la società che avrebbe voluto una stagione diversa.

Oggi si decide il futuro di alcune panchine, con l’esonero che sembra una possibilità concreta per diversi allenatori. I risultati faticano ad arrivare e un percorso del genere non è più sostenibile.

Secondo le ultime notizie, la società ha dato un ultimatum all’allenatore: se perde oggi c’è l’esonero.

Verona, Baroni in bilico: rischio esonero

Il Verona di Marco Baroni è chiamato all’impresa contro il Napoli al ‘Maradona’. I gialloblù arrivano alla partita con uno score negativo e perdere un altro match importante rischia di tenere sempre più vivi i mostri della retrocessione. Certamente la partita di Napoli sarà tutt’altro che semplice contro una squadra arrabbiata e fortemente delusa dall’andamento del campionato.

Ma Baroni deve fare il massimo per riuscire a strappare un risultato positivo, visto che anche il Napoli si trova in un momento orrendo per i mancati risultati.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, in caso di rovinosa sconfitta del Verona, Marco Baroni rischia l’esonero. A gennaio la squadra è stata rivoluzionata, con l’addio di quasi tutti i migliori calciatori – necessario per le casse del club – e l’innesto di tanti giovanissimi e ora la società si aspetta un moto di orgoglio, anche se non sarà assolutamente semplice.

Esonero Baroni: il Verona pensa a Bucchi

Il Verona pensa all’esonero di Marco Baroni e all’innesto di Cristian Bucchi in panchina. L’ex allenatore di Ascoli e Sassuolo è pronto a subentrare per cercare di salvare il club gialloblù e tentare il miracolo sportivo.

Bucchi è il prescelto da Sogliano per il futuro del club e ora c’è da capire se potrà firmare subito o se Baroni riuscirà a salvare la sua panchina.