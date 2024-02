Palladino allenatore della big: ecco l’annuncio, la data della firma

Raffaele Palladino è l’allenatore maggiormente ricercato dai top club che stanno pensando al cambio allenatore: è arrivato l’annuncio.

L’allenatore dei brianzoli sta gestendo al meglio la stagione e può puntare al sogno europeo entro la fine della stagione. La squadra sta giocando sempre meglio e può provare a raggiungere obiettivi importantissimi. Ora è considerato uno degli allenatori giovani più interessanti del panorama italiano e presto può firmare con club più importanti nella prossima stagione.

Il futuro di Palladino è in bilico, con il Monza che sa bene che può dirgli addio alla fine della stagione per firmare con un altro top club.

Monza, addio a Palladino: le ultime

Il nome di Raffaele Palladino è uno dei più ambiti dalle big di Serie A che intendono cambiare allenatore. Il tecnico campano è considerato uno dei più bravi in giro per l’Italia e per questo motivo può cambiare panchina per migliorare rapidamente il suo status di top coach.

L’attuale allenatore del Monza sta facendo registrare numeri importantissimi con la sua squadra che ora può sognare in grande e sperare di raggiungere un posto in Europa. Al momento la Conference League dista appena 6 punti, i brianzoli si stanno confrontando con le big e nno hanno intenzione di mollare fino alla fine del campionato.

Secondo le ultime notizie, Raffaele Palladino lascia il Monza al termine della stagione per fare il definitivo salto di qualità.

Palladino-Monza: l’annuncio di Galliani

Raffaele Palladino è l’allenatore più ambito dai top club di Serie A che sono pronti a cambiare allenatore al termine della stagione. Il Monza, però, non intende mollarlo perché il suo lavoro è straordinario e sta portando la squadra su livelli che sembravano impensabili fino a pochi anni fa.

Adriano Galliani, a margine dell’Assemblea di Lega tenutasi oggi, ha parlato del futuro di Palladino e della possibilità di rinnovare il suo contratto o di vederlo nelle altre squadre di Serie A.

“Abbiamo detto che ci incontreremo a fine campionato“, ha annunciato Galliani e poi ha aggiunto che “questi sono i patti che abbiamo deciso di rispettare. Il campionato finirà il 26 maggio, quindi il 27 maggio ci vedremo e parleremo di quello che sarà il futuro“. Tutto ancora in bilico perché il Monza vorrebbe trattenerlo e rinnovare il suo contratto.

Le tre squadre che seguono Palladino

Ci sono tre squadre che seguono Raffaele Palladino per la prossima stagione: il Torino, il Napoli e la Fiorentina. Deciderà il tecnico campano in base alle sue ambizioni e ai suoi progetti.