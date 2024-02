Scelto l’erede di Allegri: ha rifiutato le big, vuole solo la Juventus

La Juventus saluta Massimiliano Allegri a fine stagione: l’erede è già pronto a firmare per iniziare un nuovo ciclo vincente.

I bianconeri stanno conducendo una stagione importantissima con il lavoro straordinario di Massimiliano Allegri, capace di far ritrovare alla squadra un sorriso smagliante per poter arrivare alla fine della stagione con un obiettivo importante: il ritorno in Champions League. La sconfitta contro l’Inter ha aumentato il divario tra la squadra di Inzaghi e quella di Allegri e quindi lo Scudetto sembra una chimera. Ma poter lottare fino alla fine sarà importantissimo anche per dare motivazioni importanti alla squadra.

Il futuro di Massimiliano Allegri è in bilico perché anche con una stagione importantissima potrebbe non continuare per far spazio a un nuovo ciclo vincente.

Juventus, futuro senza Allegri: le ultime

Allegri e la Juventus stanno costruendo un castello per il futuro per poter ridare serenità all’ambiente e tornare a giocarsi obiettivi di primo livello. Il ritorno in Champions League è fondamentale ma ovviamente il sogno della Juve è quello di vincere di nuovo trofei importanti e in particolare lo Scudetto.

Questa stagione potrebbe essere l’ultima di Allegri alla Juventus, nonostante il contratto in scadenza nel 2025. Il tecnico toscano vorrebbe restare ancora in bianconero ma la società pare avere altre idee per costruire un nuovo progetto vincente.

Secondo le ultime notizie, la Juventus ha già trovato l’erede di Allegri: allena già in Serie A ed è uno dei migliori.

Erede di Allegri: ecco chi firma per la Juventus

Allegri potrebbe lasciare la Juventus alla fine di questa stagione. La società e il tecnico bianconero possono lasciarsi con una stretta di mano e con un accordo consensuale per evitare di mettersi vicendevolmente i bastoni tra le ruote e rovinare un rapporto straordinario e molto duraturo.

Secondo quanto riferisce Nicolò Schira, la Juventus potrebbe essere affidata a Thiago Motta. L’attuale allenatore del Bologna sta gestendo una stagione straordinaria e sta portando i felsinei a giocarsi tutte le chance di tornare in Europa dopo 20 anni. Cristiano Giuntoli vuole un futuro moderno e divertente e per questo motivo sta sondando il terreno per Motta.

La scelta verrà presa solo alla fine della stagione, quando i risultati chiariranno definitivamente le ambizioni future del club.

Thiago Motta vuole la Juventus

Thiago Motta vuole allenare la Juventus. L’allenatore italo-brasiliano ha tante offerte sul tavolo ma visto che la Juve vuole riprogettare da zero, ha intenzione di aspettare le scelte dei bianconeri.

Inoltre sulle tracce di Thiago Motta c’è anche il forte interesse del Barcellona, che vuole riportarlo in blaugrana dopo circa 10 anni da calciatore dalle giovanili fino alla Prima Squadra.