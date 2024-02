Milan, Moncada scatenato: colpo dal Chelsea

Il Milan continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato: ancora un colpo dal Chelsea, ecco la suggestione per l’estate

La dirigenza rossonera è sempre molto attiva per rinforzare la rosa del Milan in proiezione futura. L’obiettivo resta quello di arrivare anche in finale di Europa League per tornare così protagonisti anche in Champions. Nel frattempo Moncada è alla ricerca di nuovi profili di spessore internazionale per puntellare ogni zona del campo.

Non finiscono i colpi a sorpresa per il Milan che vuole continuare a sognare. La dirigenza rossonera è sempre molto attiva per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli: quest’ultimo è in bilico in vista della prossima stagione. Nelle ultime settimane è circolato con insistenza il nome di Antonio Conte, pronto ad accettare la panchina rossonera rimettendosi in gioco in Italia. Nel frattempo la dirigenza milanese vorrebbe così subito chiudere nuovi affari sensazionali per puntellare la rosa.

Milan, affare a centrocampo: la pazza idea dal Chelsea

Ecco l’ultimo nome a centrocampo proveniente dal Chelsea: un profilo di spessore e molto giovane pronto subito a fare la differenza in Serie A. Il Milan vorrebbe così chiudere l’affare in tempi brevi, ecco la verità.

Come svelato dall’edizione de La Gazzetta dello Sport a centrocampo interessa Carney Chukwuemeka del Chelsea. Cresciuto nell’Aston Villa, il classe 2003 è diventato un elemento di spicco nella formazione di Pochettino. Un centrocampista completo che può svolgere diverse funzioni nella zona centrale del campo. Il Milan potrebbe così sondare il terreno per chiudere l’affare in tempi brevi.

Nelle prossime settimane la dirigenza rossonera vorrebbe così già ingaggiare i prossimi colpi di spessore in ottica futura. Una voglia immensa di continuare senza sosta su questa strada già tracciata per pensare in grande. Un momento decisivo per essere all’altezza di ogni situazione senza incidenti di percorso anticipando la folta concorrenza sui giovani talento di caratura internazionale. Già in passato il Milan ha chiuso affari importanti con il Chelsea, come quello di Tomori, che ha rinforzato la difesa rossonera arrivando ad un costo di mercato davvero basso.