Juventus, guai per Allegri: l’infortunio è serio, i tempi di recupero

La JuventusLa Juventus rischia di restare senza i top player per la partita contro l’Udinese: c’è un nuovo infortunio che preoccupa Massimiliano Allegri.

I bianconeri sono chiamati a tirare su la testa dopo la sconfitta contro l’Inter che è stata sicuramente pesantissima dal punto di vista mentale per una squadra che stava puntando ad agguantare la squadra di Inzaghi e sognare fino alla fine del campionato la vittoria dello Scudetto. Il ko, però, ha messo nei guai Allegri che vuole tornare a vincere lunedì sera contro l’Udinese e tornare in carreggiata.

La squadra di Allegri vuole subito tornare a vincere e ha bisogno di tutta la squadra a disposizione per riuscire a tornare in corsa per lo Scudetto e continuare a sorridere.

Juventus, guai per Allegri: infortunio serio

La Juventus ha bisogno di tutti i calciatori migliori per cotinuare a puntare a grandi obiettivi in vista del futuro. La situazione legata al campionato è ancora molto delicata e può cambiare da un momento all’altro anche a causa della situazione legata all’infermeria, sempre piena di calciatori.

Allegri non ha mai avuto l’intera rosa a disposizione e ha sempre dovuto lottare contro gli infortuni per poter puntare ai grandi obiettivi richiesti dalla società.

Secondo le ulltime notizie, la Juventus perde ancora un calciatore per infortunio: ora Allegri deve reinventarsi la formazione.

Infortunio Vlahovic e Chiesa: ecco le loro condizioni

La Juventus ha bisogno di Dusan Vlahovic e di Federico Chiesa per puntare ai migliori obiettivi stagionali. I due attaccanti sono stati imprescindibili nella prima parte di stagione ma ora hanno perso la propria forza anche a causa dei continui infortuni che non hanno permesso di affinare il feeling e hanno creato molti problemi.

Le ultime settimane sono state preoccupanti per Federico Chiesa a causa di un problema al ginocchio che non gli ha dato pace. Anche Vlahovic dopo la partita contro l’Inter ha sofferto un problema fisico e sono stati entrambi fermi per un po’ di tempo.

Le condizioni di Chiesa e Vlahovic stanno migliorando ma ora l’attaccante italiano ha lavorato in gruppo ed è pronto a tornare in campo da titolare in Juventus-Udinese.

Chiesa sì, Vlahovic in dubbio: i tempi di recupero

Chiesa è pronto a prendersi il posto da titolare, Vlahovic è fortemente in dubbio. Il report odierno dell’allenamento della Juventus vede il centravanti serbo ancora fermo ai box.

Vlahovic ha lavorato a parte ed è in forte dubbio per Juventus-Udinese. L’attaccante serbo potrebbe non giocare la partita di lunedì sera ma i tempi di recupero non dovrebbero essere molto lunghi. Se dovesse saltare la partita contro l’Udinese tornerà in campo contro il Verona sabato 17 febbraio.